В российском Генштабе заявили, что военные НАТО уже воюют на Украине

Военные НАТО под видом наемников уже воюют на Украине, заявил генерал Рудской. По его словам, они управляют комплексами ПВО и РСЗО, входят в состав штурмовых отрядов. Минобороны в январе сообщало о 5,9 тыс. уничтоженных наемников

Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС

Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, заявил в интервью «Красной звезде» начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской.

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал генерал.

По его словам, офицеры НАТО «непосредственно» осуществляют подготовку военных операций украинских вооруженных сил. Он также допустил новое контрнаступление Украины при помощи Запада и подчеркнул, что «ВСУ все еще сохраняют боеспособность».

«В настоящее время украинский народ используется США в качестве пушечного мяса для реализации геополитических амбиций на глобальное доминирование. Поэтому нынешние угрозы, стоящие перед нашим Отечеством, не менее серьезные, чем в 1941–1945 годах прошлого столетия», — заключил Рудской.

В первые дни после начала военных действий на Украине президент страны Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Российская сторона считает участников подразделения наемниками. Минобороны России в январе утверждало, что с февраля 2022 года ВСУ привлекли более 13,5 тыс. человек из стран Европы, Америки, Азии и Африки, из них 5,9 тыс. были убиты.

После начала конфликта страны Запада начали оказывать Киеву военную и финансовую помощь, при этом в НАТО подчеркивали, что военные блок не хочет прямой войны с Россией и не будет посылать военных на Украину. Москва неоднократно предупреждала о рисках эскалации из-за поставок Киеву западного оружия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не намерена начинать войну с Западом, такой сценарий возможен только при обороне.