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Военная операция на Украине ,  
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В российском Генштабе заявили, что военные НАТО уже воюют на Украине

Генерал Рудской: военные НАТО воюют на Украине под видом наемников
Сюжет
Военная операция на Украине
Военные НАТО под видом наемников уже воюют на Украине, заявил генерал Рудской. По его словам, они управляют комплексами ПВО и РСЗО, входят в состав штурмовых отрядов. Минобороны в январе сообщало о 5,9 тыс. уничтоженных наемников
Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС
Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС

Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, заявил в интервью «Красной звезде» начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской.

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал генерал.

По его словам, офицеры НАТО «непосредственно» осуществляют подготовку военных операций украинских вооруженных сил. Он также допустил новое контрнаступление Украины при помощи Запада и подчеркнул, что «ВСУ все еще сохраняют боеспособность».

«В настоящее время украинский народ используется США в качестве пушечного мяса для реализации геополитических амбиций на глобальное доминирование. Поэтому нынешние угрозы, стоящие перед нашим Отечеством, не менее серьезные, чем в 1941–1945 годах прошлого столетия», — заключил Рудской.

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Фото:Guillermo Legaria / Getty Images

В первые дни после начала военных действий на Украине президент страны Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Российская сторона считает участников подразделения наемниками. Минобороны России в январе утверждало, что с февраля 2022 года ВСУ привлекли более 13,5 тыс. человек из стран Европы, Америки, Азии и Африки, из них 5,9 тыс. были убиты.

После начала конфликта страны Запада начали оказывать Киеву военную и финансовую помощь, при этом в НАТО подчеркивали, что военные блок не хочет прямой войны с Россией и не будет посылать военных на Украину. Москва неоднократно предупреждала о рисках эскалации из-за поставок Киеву западного оружия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не намерена начинать войну с Западом, такой сценарий возможен только при обороне.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны НАТО Военная операция на Украине Генштаб России наемники наступление
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