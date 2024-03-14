Гладков обратился к жителям Белгородской области после атак ВСУ

За последние дни обстрелы Белгородской области усилились, а украинские ДРГ совершили несколько попыток прорваться в регион. На фоне этого Гладков объявил о закрытии ТЦ и призвал жителей воздержаться от поездок в ближайшие дни

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Украинские войска продолжают наносить удары по мирному населению, только за последние сутки из-за обстрелов погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили ранения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, назвав день «непростым».

Причиной массированных обстрелов глава региона счел желание ВСУ «посеять панику и недоверие, злость и негодование, чтобы разбить единение в нашем обществе».

«Я уверен, что ему [врагу] ничего не удастся. Мы видим, насколько лживые информационные атаки ведутся, каждый день мы насчитываем несколько десятков, которые обрушиваются на нас, они понятные, простые, незамысловатые. Я считаю, что они проходят практически мимо нас всех, мы справимся с этой проблемой», — подчеркнул Гладков.

Вместе с тем он отметил, что самое главное сегодня — это вопрос безопасности. «Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали — они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной обстановки», — добавил губернатор.

Он призвал жителей региона быть максимально осторожными в ближайшие дни, и, по возможности, перенести запланированные поездки на один-два дня.

За последние дни Белгород и другие города региона подвергаются массированным обстрелам и атакам дронов, из-за которых погибли уже несколько человек. Кроме этого, украинские диверсанты уже несколько дней пытаются прорваться через границы Курской и Белгородской областей. Минобороны ранее сегодня отчиталось об уничтожении до 195 украинских военных и большого количества бронетехники в районе села Сподарюшино в Белгородской области.

Позже военное ведомство опубликовало видео с разгромом диверсантов. На кадрах можно разглядеть уничтоженную бронетехнику ВСУ, которая очень похожа на нидерландские БМП YPR-765, американские бронетранспортеры M113, модернизированные танки Т-64, а также БМП-1 и ИМР-1.

Российские власти объясняли попытки проникновения ДРГ на территорию российских регионов стремлением Киева показать результат на фоне неудачного наступления, помешать президентским выборам и создать «информационный эффект». «Если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», — предположил президент Владимир Путин.