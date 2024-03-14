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Военная операция на Украине ,  
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Последствия воздушных атак на Белгород. Видео

Появились кадры последствий обстрелов Белгорода
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Военная операция на Украине

Последствия воздушных атак на Белгород. Видео
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Сегодня Белгород трижды подвергся обстрелам, работала ПВО. Погибли два человека, еще несколько пострадали. Власти объявили о закрытии торговых центров до конца дня и попросили по возможности отложить передвижения на транспорте.

В 17:34 губернатор Вячеслав Гладков сообщил о третьей воздушной атаке на город. По его словам, зафиксирован «прилет на территории строительной базы», пострадали два человека, «осколками посечены здание, грузовой автомобиль и спецтехника».

Очевидец, глава одной из местных компаний Руслан Дмитриев рассказал об одной из атак корреспонденту РБК, что «в районе 12 сработала сирена, услышали хлопки, сотрудники стали уходить от окон». На видео видно, что в офисе повреждены стекла, фасад, столы.

Гладков обратился к жителям Белгородской области после атак ВСУ
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Минобороны также сообщило, что ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область в районе села Сподарюшино. Убиты до 195 украинских военных, уничтожены пять танков, четыре БМП и другая техника.

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Теги
Белгородская область обстрел беспилотники видео Белгород
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