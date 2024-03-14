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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил уголовное дело после обстрелов Белгородской области

СК возбудил уголовное дело после обстрелов Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Следственный комитет России возбудил дело по фактам гибели и ранений жителей Белгородской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом СК сообщил в телеграм-канале.

«В результате атаки Вооруженных сил Украины уничтожены два гражданских автомобиля в Белгороде. Управлявшие ими мужчина и женщина погибли. <...> Несколько человек получили ранения различной степени тяжести. По указанным фактам незамедлительно возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Территорию Белгородской области обстреливают из оружия высокого поражающего действия, такого как реактивные системы залпового огня западного производства, отметили в СК.

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Фото:v_v_demidov / Telegram

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В последние дни обстрелы стали интенсивнее. В ночь на 14 марта Минобороны уничтожило в небе над регионом 11 беспилотников.

Утром в результате прилета дрона погиб один человек, еще трое пострадали. Позднее власти сообщили о гибели еще одного человека. Дважды за день в городе объявляли ракетную опасность — около 8 утра и в 11:41. Обе тревоги продлились не более 40 минут. Под обстрел 14 марта также попал город Грайворон.

СК возбудил уголовное дело после обстрелов Белгородской области
СК возбудил уголовное дело после обстрелов Белгородской области

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Теги
Следственный комитет Белгородская область Военная операция на Украине
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