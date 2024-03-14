СК возбудил уголовное дело после обстрелов Белгородской области

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Следственный комитет России возбудил дело по фактам гибели и ранений жителей Белгородской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом СК сообщил в телеграм-канале.

«В результате атаки Вооруженных сил Украины уничтожены два гражданских автомобиля в Белгороде. Управлявшие ими мужчина и женщина погибли. <...> Несколько человек получили ранения различной степени тяжести. По указанным фактам незамедлительно возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Территорию Белгородской области обстреливают из оружия высокого поражающего действия, такого как реактивные системы залпового огня западного производства, отметили в СК.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В последние дни обстрелы стали интенсивнее. В ночь на 14 марта Минобороны уничтожило в небе над регионом 11 беспилотников.

Утром в результате прилета дрона погиб один человек, еще трое пострадали. Позднее власти сообщили о гибели еще одного человека. Дважды за день в городе объявляли ракетную опасность — около 8 утра и в 11:41. Обе тревоги продлились не более 40 минут. Под обстрел 14 марта также попал город Грайворон.