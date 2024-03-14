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Выборы президента России ,  
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Глава «Ростелекома» заявил о кибервойне России с разведкой Украины

Глава «Ростелекома» заявил о ведении кибервойны с разведкой Украины
Сюжет
Выборы президента России
Михаил Осеевский
Михаил Осеевский (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Россия находится в состоянии кибервойны с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины из-за попыток ведомства повлиять на проведение выборов российского президента. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в информационном центре российского Центризбиркома.

«Мы находимся в состоянии войны с Главным управлением разведки Украины, которое уже на протяжении целого ряда времени пытается разрушить всю инфраструктуру, созданную для выборов», — сказал глава «Ростелекома» (цитата по ТАСС).

Осеевский добавил, что более 2 тыс. сотрудников «Ростелекома» и работники других организаций находятся в режиме круглосуточной готовности. «Мы создали целую систему барьеров, поэтому уверены, что мы отстоим свободу и независимость волеизъявления россиян», — сказал он.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

В 29 регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Принять участие в онлайн-голосовании смогут около 38 млн избирателей. По данным Минцифры, на избирательных участках не по месту прописки собираются проголосовать более 3 млн россиян. В 144 иностранных государствах откроют 288 избирательных участков.

В мае 2023 года МИД Украины сообщил, что страна присоединилась к Центру сотрудничества НАТО в области совершенствования киберзащиты (CCDCOE).

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У штаб-квартиры организации в Таллине тогда подняли украинский флаг.

Киберцентр НАТО основан в 2008 году. Его задача — расширять сотрудничество и обмен информацией между странами блока и их партнерами. Центр готовит инструкции, связанные с кибербезопасностью, и проводит киберучения.

Киев подал заявку на вступление в центр еще летом 2021 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в начале февраля 2022 года сообщил, что одна из европейских стран заблокировала заявку. Источник «Европейской правды» тогда уточнил, что это была Венгрия.

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Ростелеком Михаил Осеевский ЦИК кибервойна выборы президента России
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