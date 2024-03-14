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Выборы президента России ,  
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В Латвии пообещали не наказывать россиян за голосование на выборах

Либиня-Эгнере: участие в выборах президента России не является преступлением
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Голосование на выборах президента россиян, живущих в Латвии, нельзя считать нарушением законодательства страны, заявила глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере. Ее слова передает издание Delfi.

«Участие в голосовании <...> не является нарушением закона в Латвии <...> и не влечет за собой никакого наказания. Мы не хотим устраивать международный скандал», — сказала Либиня-Эгнере.

Участие в процедуре не означает поддержку режима Владимира Путина, добавила глава Минюста. По ее словам, в ситуации с голосованием российских граждан Латвия будет действовать как демократическое государство.

Полиция Латвии будет проверять документы у голосующих на выборах россиян
Политика
Фото:Нина Зотина / РИА Новости

11 марта правоохранительные органы Латвии заявили, что будут изучать документы россиян, которые придут выбирать президента в посольство. У здания установят контрольно-пропускной пункт, полиция проверит, на каком основании россияне проживают на территории Евросоюза.

В феврале 2024 года Либиня-Эгнере объявила, что участие в выборах президента России на территории Латвии необходимо приравнять к поддержке военных действий на Украине. Однако она добавила, что Рига не может препятствовать россиянам, которые хотят попасть в посольство для голосования.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). Голосование пройдет в 144 странах на 288 избирательных участках.

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