ЦИК назвала число избирательных участков за рубежом
Голосование на выборах президента пройдет на 288 избирательных участках в 144 странах, сообщил член Центризбиркома Павел Андреев.
«Итого число избирательных участков за рубежом составит 288 в 144 иностранных государствах», — приводит его слова ТАСС. Андреев отметил, что семь избирательных участков откроют в казахстанском Байконуре.
На президентских выборах 2018 года за рубежом работали 394 участка. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала явку за границей беспрецедентной: тогда проголосовали 444 тыс. человек, или 96% от суммарного числа зарегистрированных за границей избирателей.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В бюллетене будут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
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