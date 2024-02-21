 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

ЦИК назвала число избирательных участков за рубежом

ЦИК: голосование на выборах президента пройдет на 288 участках за рубежом
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Голосование на выборах президента пройдет на 288 избирательных участках в 144 странах, сообщил член Центризбиркома Павел Андреев.

«Итого число избирательных участков за рубежом составит 288 в 144 иностранных государствах», — приводит его слова ТАСС. Андреев отметил, что семь избирательных участков откроют в казахстанском Байконуре.

На президентских выборах 2018 года за рубежом работали 394 участка. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала явку за границей беспрецедентной: тогда проголосовали 444 тыс. человек, или 96% от суммарного числа зарегистрированных за границей избирателей.

Молдавия разрешила России открыть только один избирательный участок
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В бюллетене будут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Теги
ЦИК выборы президента России избирательные участки
Материалы по теме
В ЦИК призвали наказывать «перешедших границу» за подписи умерших
Политика
Надеждин оспорил отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты
Политика
Верховный суд отклонил иск Надеждина против ЦИК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
Трудная продажа: как метод СПИН помогает заключать большие сделки в b2b Pro, 13:43
Региональный материнский капитал: как получить и на что потратить Недвижимость, 13:38
ЦИК назвала число избирательных участков за рубежом Политика, 13:35
Президент Аргентины Милей назвал Месси лучшим игроком в истории Спорт, 13:31
До ₽14 млн в месяц: как выглядят самые дорогие арендные квартиры в Москве Недвижимость, 13:24
Росздравнадзор заявил об отсутствии в России пострадавших от ИВЛ Philips Общество, 13:23
В Москве перестали работать терминалы QIWI Финансы, 13:22
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Райффайзенбанк предупредил о проблемах с оплатой услуг из-за QIWI Финансы, 13:18
Кому из автовладельцев придется заплатить налог на роскошь. Ответ ФНС Авто, 13:17
QIWI Банк объявил о закрытии офисов после отзыва лицензии Финансы, 13:16
Вход на сайты через Google и Apple запретят. Как авторизоваться на РБК Технологии и медиа, 13:16
Хинштейн исключил угрозу Достоевскому из-за запрета пропаганды ЛГБТ Политика, 13:16
Быстро доезжать до работы и жить на природе: квартира-компромисс в Москве РБК и ПИК, 13:14
QIWI сообщила о работе в обычном режиме бизнесов, не связанных с банком Финансы, 13:11