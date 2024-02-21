ЦИК назвала число избирательных участков за рубежом

ЦИК: голосование на выборах президента пройдет на 288 участках за рубежом

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Голосование на выборах президента пройдет на 288 избирательных участках в 144 странах, сообщил член Центризбиркома Павел Андреев.

«Итого число избирательных участков за рубежом составит 288 в 144 иностранных государствах», — приводит его слова ТАСС. Андреев отметил, что семь избирательных участков откроют в казахстанском Байконуре.

На президентских выборах 2018 года за рубежом работали 394 участка. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала явку за границей беспрецедентной: тогда проголосовали 444 тыс. человек, или 96% от суммарного числа зарегистрированных за границей избирателей.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В бюллетене будут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).