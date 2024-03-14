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Выборы президента России ,  
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Памфилова назвала точное число отпечатанных бюллетеней для голосования

Памфилова: для голосования на выборах изготовили более 113 млн бюллетеней
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

К выборам президента России напечатали 113 млн 574 тыс. 550 бюллетеней, заявила глава Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова.

«8 февраля мы утвердили текст избирательного бюллетеня. <...> Изготовлено всего <...> 113 млн 574 тыс. 550 избирательных бюллетеней. <...> Каждый избирательный бюллетень защищается специальным знаком», — сказала Памфилова.

Марку для защиты документов изготовила фабрика «Гознак», она состоит из сложных узоров, неповторяющихся элементов орнамента и микротекста.

Подделать документ невозможно, заверила Памфилова.

ЦИК назвала число избирательных участков за рубежом
Политика
Фото:Евгения Новоженина / РИА Новости

В конце февраля ЦИК сообщила, что голосование на выборах президента России пройдет в 144 странах на 288 избирательных участках. 25 февраля на судах и полярных станциях России началось досрочное голосование. В процедуре приняли участие экипажи судов, которые в дни основного голосования будут в плавании.

10 марта Минцифры сообщило, что более 3 млн россиян будут голосовать не по месту регистрации. Чтобы выбрать удобный для голосования участок, необходимо было подать заявление на «Госуслугах» до 23:59 мск 11 марта. Кроме того, в некоторых регионах жители смогут выбрать президента на портале дистанционнного электронного голосования.

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Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

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Теги
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