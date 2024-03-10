Минцифры сообщило, что более 3 млн россиян проголосуют не по прописке
Более 3 млн россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги», чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки. Об этом сообщило Минцифры на своем сайте.
«Сервисом «Мобильный избиратель» на портале воспользовались уже более 3 млн человек», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что для выбора более удобного места для голосования можно подать заявление на «Госуслугах» до 23:59 по мск 11 марта.
Жители регионов, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ), могут проголосовать на федеральном портале ДЭГ. Для этого им также нужно подать заявление до 11 марта включительно. Москвичи могут проголосовать на региональном портале без подачи заявления.
Отмечается, что по месту нахождения чаще всего выбирают участки в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодарском и Красноярском краях, в Татарстане, а также в Самарской, Иркутской и Свердловской областях.
В феврале член Центризбиркома Павел Андреев сообщил, что число избирательных участков за рубежом составит 288 в 144 иностранных государствах. Он отметил, что семь избирательных участков откроют в казахстанском Байконуре.
На президентских выборах в 2018 году за рубежом работали 394 участка.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В бюллетене будут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
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