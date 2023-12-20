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Выборы президента России ,  
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Жители 29 регионов смогут онлайн проголосовать на выборах президента

ЦИК: онлайн-голосование на выборах президента будет доступно в 29 регионах
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проведут в 29 регионах на выборах президента России, в том числе в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба Центризбиркома (ЦИК).

Принять участие в онлайн-голосовании смогут около 38 млн избирателей. В Москве ДЭГ пройдет с использованием региональной информационной системы, уточнили в ЦИК.

По словам главы ведомства Эллы Памфиловой, изначально заявки на проведение электронного голосования прислали представители 28 регионов, но в ходе тренировки вологодские избиратели «проявили высокий интерес».

На участие в тестовом голосовании записались почти 5% избирателей, и 80% из них приняли в нем участие. Памфилова отметила, что это «очень высокие показатели». В связи с этим Вологодскую область внесли в список регионов, где будут проводить электронное голосование.

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении очередных выборов президента России. Выборы пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

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В августе Памфилова заявила, что выборы президента России — не время для экспериментов. Она подчеркнула, что в президентскую кампанию ЦИК должен «не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте». В 2023 году в единый день голосования систему ДЭГ использовали в 30 регионах, но ни Крыма, ни Севастополя среди них не было.

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20 декабря Памфилова уточнила, что в ЦИК поступило 16 заявок от претендентов в кандидаты на выборах президента. Среди тех, кто публично выдвинул свою кандидатуру — действующий глава государства Владимир Путин, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму) и бывший депутат ржевской городской думы Екатерина Дунцова.

В новых регионах прорабатывают возможность голосовать на выборах президента по украинским паспортам.

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Теги
Крым Севастополь Центризбирком электронное голосование Элла Памфилова
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