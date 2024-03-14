Минобороны отчиталось об уничтожении 14 дронов над двумя регионами

За ночь уничтожено и перехвачено 11 беспилотников над Белгородской и три над Курской областью, сообщили в Минобороны. Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил о возгорании сухой травы при падении дрона в Белгороде

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 14 беспилотников за ночь над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.

В том числе 11 дронов сбили над территорией Белгородской области, еще три — над Курской, уточнили в ведомстве. Там также добавили, что все беспилотники были самолетного типа.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке беспилотника на Белгород. По его словам, в одном частном домовладении выбило окна, а падение дрона привело к возгоранию сухой травы. Пострадавших нет, пожар потушили, добавил глава региона.

Накануне вечером опасность атаки БПЛА объявляли в Воронежской и Курской областях. Предупреждение действовало около часа.

Регионы России подвергаются масштабным атакам дронов в течение нескольких дней. Так, в ночь на 13 марта над Белгородской областью сбили 11 беспилотников, в Курской и Брянской — по восемь, в Воронежской — 29, в Рязанской и Ленинградской — по одному.

Власти также сообщили, что украинские диверсанты пытались прорваться на приграничную территорию Курской и Белгородской областей. По данным Минобороны, потери противника превысили 100 человек, уничтожены 20 бронемашин, шесть танков и самоходная артиллерийская установка Caesar.