Минобороны отчиталось об уничтожении 14 дронов над двумя регионами
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 14 беспилотников за ночь над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
В том числе 11 дронов сбили над территорией Белгородской области, еще три — над Курской, уточнили в ведомстве. Там также добавили, что все беспилотники были самолетного типа.
Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке беспилотника на Белгород. По его словам, в одном частном домовладении выбило окна, а падение дрона привело к возгоранию сухой травы. Пострадавших нет, пожар потушили, добавил глава региона.
Накануне вечером опасность атаки БПЛА объявляли в Воронежской и Курской областях. Предупреждение действовало около часа.
Регионы России подвергаются масштабным атакам дронов в течение нескольких дней. Так, в ночь на 13 марта над Белгородской областью сбили 11 беспилотников, в Курской и Брянской — по восемь, в Воронежской — 29, в Рязанской и Ленинградской — по одному.
Власти также сообщили, что украинские диверсанты пытались прорваться на приграничную территорию Курской и Белгородской областей. По данным Минобороны, потери противника превысили 100 человек, уничтожены 20 бронемашин, шесть танков и самоходная артиллерийская установка Caesar.
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