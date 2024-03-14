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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до шести

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате сегодняшней атаки на Белгород пострадали шесть человек, среди них четыре женщины, уточнил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Они доставлены ко врачам.

Число погибших не изменилось - один человек. "К большому горю, у нас погиб мирный житель - мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель. От полученных ран он скончался на месте", - написал Гладков.

В городе повреждения получили 11 частных домов, две квартиры в многоэтажных домах, готиница, фитнес-зал, учреждение здравоохранения и 53 автомобиля.

Материал дополняется.

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