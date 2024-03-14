Захарова ответила на слова премьера Латвии о железном занавесе

Захарова — о словах премьера Латвии: хватит ли Риге железа на занавес?

Фото: Олег Яковлев / РБК

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова премьера Латвии о железном занавесе на границе стран Балтии и России задалась вопросом, хватит ли Риге железа на воплощение этой идеи.

«Железа хватит или будут у России покупать?», — написала Захарова в телеграм-канале.

Латвийский премьер Эвика Силиня ранее заявила, что страны Балтии хотели бы опустить железный занавес на границе с Россией.

«Мы понимаем, что в будущем возникнет железный занавес между прибалтийскими государствами и Россией и Белоруссией», — сказала она.

Речь идет о достижении энергетической и экономической независимости от России, пояснила премьер. Она подчеркнула, что добиться этого будет непросто, и потребуется время.

Российский МИД относит премьера Латвии к «наиболее враждебно настроенным к России» политикам региона — ей и еще 346 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии запретили въезжать в Россию.

МИД назвал это ответом на враждебную политику прибалтийских стран по отношению к России. В частности, они проводят «варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям» и «переписывают историю», отметили в министерстве.

Латвия вместе с Польшей, Эстонией и Литвой с осени 2022 года запретила въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Срок действия этих ограничений продлевали дважды, на данный момент они действуют до 4 марта 2025 года.

В Кремле выразили надежду, что до нового железного занавеса между Россией и странами Запада не дойдет.