Песков: Кремль рассчитывает, что до нового железного занавеса не дойдет

Песков выразил надежду, что до нового «железного занавеса» не дойдет

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В Кремле надеются, что планы ряда соседних стран закрыть границу с Россией не приведут к созданию нового «железного занавеса». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет», — отметил он.

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