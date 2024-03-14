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Политика ,  
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Премьер Латвии предупредила о железном занавесе для России

Премьер Латвии Силиня: между Россией и Балтией будет опущен железный занавес
Страны Балтии должны опустить железный занавес, сократив энергетическую и экономическую зависимость от России, процесс идет непросто, сказала премьер Латвии. Кремль выражал надежду, что до этого не дойдет
Эвика Силиня
Эвика Силиня (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Страны Балтии хотели бы опустить железный занавес на границе с Россией, заявила латвийский премьер Эвика Силиня. Трансляция ее выступления шла на YouTube.

«Мы понимаем, что в будущем возникнет железный занавес между прибалтийскими государствами и Россией и Белоруссией», — сказала Силиня (цитата по ТАСС).

Прежде всего имеется в виду достижение энергетической и экономической независимости от России, достичь этой цели непросто, этот процесс требует времени, сказала она.

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В российском МИДе определяют премьера Латвии как одну из «наиболее враждебно настроенных к России» политиков региона. В середине марта ей запретили въезд в Россию в числе 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Запрет на въезд в МИДе назвали ответом на враждебную политику Латвии, Литвы и Эстонии по отношению к России. В частности, прибалтийские страны проводят «варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям» и «переписывают историю», отметили в министерстве.

Латвия вместе с Польшей, Эстонией и Литвой с осени 2022 года запрещает въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Он дважды продлевался, пока будет действовать до 4 марта 2025 года.

Кремль выражал надежду, что до нового железного занавеса между Россией и странами Запада не дойдет.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Латвия Балтия Белоруссия железный занавес
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