Латвия продлила ограничения на въезд россиян

Правительство Латвии продлило ограничения на въезд в страну россиян на год

Срок действия ограничений для россиян, путешествующих с целью туризма и отдыха, истекал 4 марта, запрет продлили на год. Въезд останется разрешенным только для некоторых категорий граждан России

Правительство Латвии продлило на год ограничения на въезд в страну граждан России, сообщил МИД республики.

«Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию», — сказано в сообщении.

Срок действия запрета истекал 4 марта. Он затрагивает желающих посетить Латвию с целью туризма и отдыха. Теперь ограничения будут действовать до 4 марта 2025 года.

Россиянам, имеющим вид на жительство в Латвии или другом государстве ЕС, а также стране Европейской экономической зоны или Швейцарии, разрешен въезд через внешнюю границу Латвии. То же касается лиц, имеющих долгосрочные визы стран Шенгенской зоны.

Члены семей граждан ЕС, стран Европейской экономической зоны и Швейцарии, граждане Латвии, а также сотрудники транспортных компаний, и фирм, специализирующихся на пассажирских перевозках, также могут пересечь границу. То же касается россиян, прибывающих в страну из гуманитарных соображений.

Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами, с 19 сентября 2022 года. Премьер Эстонии Кая Каллас объяснила ограничения необходимостью охраны общественного порядка и «обеспечения безопасности Европы», с учетом, что все четыре страны являются приграничными в Евросоюзе.