Трамп назвал несправедливыми расходы Европы на помощь Украине

Дональд Трамп (Фото: Alyssa Pointer / Reuters)

Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько Соединенные Штаты, заявил экс-президент страны и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп в интервью Newsmax.

Так он ответил на вопрос, урежет ли он финансирование для Киева в случае переизбрания президентом.

«Европа платит малую долю от того, что мы платим. Европейские страны вместе взятые должны платить столько же [сколько и США] <…> Европа тратит примерно на $100 млрд меньше на Украину. <...> Это несправедливо по отношению к нам. Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику», — сказал Трамп. Он добавил, что экономика Евросоюза сопоставима с американской.

По мнению экс-президента, Европа находится в гораздо большей опасности из-за конфликта на Украине, чем США.

Трамп не раз говорил, что сможет решить конфликт на Украине в случае переизбрания президентом. Он утверждал, что сделает это за сутки. Украинский президент Владимир Зеленский в ответ пригласил Трампа посетить страну, чтобы он убедился, что это невозможно.

В октябре 2023 года экс-президент также призвал США не поддерживать Украину до тех пор, пока расходы Вашингтона на нее не сравняются с тратами Евросоюза.

По данным Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), с января 2022 года до 15 января 2024-го США предоставили Украине помощь почти на €70 млрд (около $73 млрд). Евросоюз за тот же период направил Киеву военную, гуманитарную и финансовую помощь на €85 млрд (почти $93 млрд), а не входящие в него европейские страны (Великобритания, Норвегия и Швейцария) — примерно на €25 млрд ($27,3 млрд). При этом объем краткосрочной помощи США и европейских стран примерно равен, но долгосрочные обязательства стран ЕС увеличивают стоимость помощи вдвое.

Россия осуждает помощь Украине со стороны стран Запада, как военную, так и финансовую. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки оружия не изменят исход конфликта и лишь затянут его.