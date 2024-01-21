 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп пообещал добиться урегулирования на Украине до своей инаугурации

Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине до своей инаугурации
Сюжет
Военная операция на Украине

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в этому году обеспечит мирное урегулирование конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Такое заявление он сделал во время выступления на митинге в Нью-Гэмпшире.

«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность», — сказал он.

По словам Трампа, его посредническим усилиям поможет то, что он хорошо знает президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тем не менее бывший американский лидер не пояснил, каким образом он намерен добиться разрешения конфликта.

20 января украинский президент Владимир Зеленский назвал предложение Трампа о завершении боевых действий на Украине за 24 часа «очень опасным». Он также отметил, что такая идея вызывает беспокойство, поскольку Трамп говорит, что будет принимать решения самостоятельно. Это, по мнению Зеленского, исключает учет мнения украинского народа. Тогда же украинский президент пригласил Трампа посетить Киев, отметив, что 24 часов ему «будет достаточно, чтобы приехать».

Джонсон заявил, что президентство Трампа может стать победой для мира
Политика

Трамп не раз говорил, что в случае повторного избрания президентом США смог бы договориться о завершении военных действий на Украине за 24 часа.

В июле 2023 года он объяснил, как собирается это сделать. Так, сначала он бы связался с президентами двух стран: «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

77-летний Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Он стал первым лидером в истории страны, которому дважды пытались объявить импичмент, хотя обе попытки в итоге провалились. О старте своей новой президентской кампании он объявил в ноябре 2022 года. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, инаугурация — в январе 2025-го.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил в декабре 2023 года, что конфликт на Украине —слишком сложная проблема, чтобы с ней можно было разобраться за один день. Он также отметил, что Путин готов работать с «любым, кто поймет, что отныне с Россией нужно быть осторожнее и учитывать ее опасения». В январе 2023-го Песков заявлял, что для завершения конфликта «достаточно соответствующего указания» Вашингтона Киеву, однако этот процесс все равно займет не день и не два.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
Персоны
Дональд Трамп Украина урегулирование Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В конгрессе США призвали объяснить, в чем развязка конфликта на Украине
Политика
Глава офиса Зеленского отверг идею перехода Украины в оборону
Политика
Джонсон заявил, что президентство Трампа может стать победой для мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Пожар на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. Видео Общество, 09:37
WSJ сообщила, что ЦАХАЛ уничтожил лишь треть сил ХАМАС Политика, 09:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:15
Потребкредиты: что изменится для заемщиков с 21 января 2024 года Инвестиции, 09:00
«Предательство» и да Винчи: как российский миллиардер судится с Sotheby's Технологии и медиа, 09:00
«Мир в переломной точке». Какое будущее предрекли на форуме в Давосе Pro, 09:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Трамп пообещал добиться урегулирования на Украине до своей инаугурации Политика, 08:45
МИД Франции назвал последствия для рынка зерна при поражении Украины Политика, 08:13
МИД заявил о возврате НАТО к схемам холодной войны Политика, 08:10
Минтруд предложил индексировать пенсии самозанятым Общество, 07:41
МИД рассказал о состоянии застрявших в порту Мапуту российских моряков Политика, 07:26
Россиянка проиграла украинке и не вышла в 1/4 финала Australian Open Спорт, 07:25
Непобежденный российский боец выиграл восьмой бой в UFC подряд Спорт, 06:51