Трамп пообещал добиться урегулирования на Украине до своей инаугурации

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в этому году обеспечит мирное урегулирование конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Такое заявление он сделал во время выступления на митинге в Нью-Гэмпшире.

«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность», — сказал он.

По словам Трампа, его посредническим усилиям поможет то, что он хорошо знает президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тем не менее бывший американский лидер не пояснил, каким образом он намерен добиться разрешения конфликта.

20 января украинский президент Владимир Зеленский назвал предложение Трампа о завершении боевых действий на Украине за 24 часа «очень опасным». Он также отметил, что такая идея вызывает беспокойство, поскольку Трамп говорит, что будет принимать решения самостоятельно. Это, по мнению Зеленского, исключает учет мнения украинского народа. Тогда же украинский президент пригласил Трампа посетить Киев, отметив, что 24 часов ему «будет достаточно, чтобы приехать».

Трамп не раз говорил, что в случае повторного избрания президентом США смог бы договориться о завершении военных действий на Украине за 24 часа.

В июле 2023 года он объяснил, как собирается это сделать. Так, сначала он бы связался с президентами двух стран: «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется».

77-летний Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Он стал первым лидером в истории страны, которому дважды пытались объявить импичмент, хотя обе попытки в итоге провалились. О старте своей новой президентской кампании он объявил в ноябре 2022 года. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, инаугурация — в январе 2025-го.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил в декабре 2023 года, что конфликт на Украине —слишком сложная проблема, чтобы с ней можно было разобраться за один день. Он также отметил, что Путин готов работать с «любым, кто поймет, что отныне с Россией нужно быть осторожнее и учитывать ее опасения». В январе 2023-го Песков заявлял, что для завершения конфликта «достаточно соответствующего указания» Вашингтона Киеву, однако этот процесс все равно займет не день и не два.