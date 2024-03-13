Хиллари Клинтон назвала избирателей Трампа голосующими за Путина

Хиллари Клинтон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Отдать голос на выборах американского президента за Дональда Трампа — значит поддержать президента России Владимира Путина, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в соцсети X (ранее Twitter).

«Становится яснее с каждым днем: голосование за Трампа — это голосование за команду Путина», — написала она.

Так Клинтон прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, о том, что Трамп в случае победы на выборах не будет финансировать Украину в конфликте с Россией. «Он не даст ни копейки на украинско-российскую войну. Именно поэтому война закончится», — заявил Орбан после встречи с Трампом во Флориде.

Президент России в интервью Дмитрию Киселеву назвал «бредом» преследование Дональда Трампа после выборов в США в 2020 году за то, что российские власти «якобы поддерживали его как кандидата». По словам Путина, Трамп во время своего президентства упрекнул его за симпатии нынешнему американскому лидеру Джо Байдену.

В феврале Путин в интервью Такеру Карлсону сказал, что Байден выгоднее для России на посту президента США, чем Трамп. Глава государства объяснил это тем, что нынешний американский президент «более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Всеобщие выборы, по итогам которых определится следующий президент США, а также состав всей палаты представителей и трети сената, намечены на 5 ноября 2024 года.

Хиллари Клинтон проиграла Трампу на выборах президента США в 2016 году.