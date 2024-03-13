Премьер Каллас не дала гарантии, что эстонских военных не отправят на Украину

Премьер Эстонии не дала гарантий, что не отправит военных на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась давать гарантии, что стана не отправит своих военных на Украину, поскольку могут «измениться обстоятельства», передает ERR.

Депутаты однопалатного парламента республики — Рийгикогу — в ходе инфочаса правительства неоднократно спрашивали Каллас, отправят ли эстонских военнослужащих на Украину. Премьер повторяла, что ничего подобного не обсуждалось.

Позднее депутаты снова попросили дать гарантии, что этого не произойдет. В ответ Каллас заявила: «Для отправки солдат куда-либо за пределы Эстонии необходим мандат Рийгикогу, так что вы сможете решить этот вопрос сами. <...> Я не могу это решить одна. Этот вопрос никак не пройдет мимо вас». По ее словам, «обстоятельства могут измениться», поэтому сейчас власти не дают обещаний.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. Позднее Макрон пояснил, что речь идет не о действиях «в ближайшем будущем», а также подчеркнул, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

В Минобороны страны подчеркнули, что обсуждалась «не отправка войск для ведения войны против России», а расширение помощи Киеву с разминированием и обучением солдат.

Лидеры других стран Запада после заявления президента Франции заверили, что не планируют отправлять на Украину войска.

В Кремле, комментируя слова французского лидера, заявили, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на территории Украины.