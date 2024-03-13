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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Эстонии не дала гарантий, что не отправит военных на Украину

Премьер Каллас не дала гарантии, что эстонских военных не отправят на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась давать гарантии, что стана не отправит своих военных на Украину, поскольку могут «измениться обстоятельства», передает ERR.

Депутаты однопалатного парламента республики — Рийгикогу — в ходе инфочаса правительства неоднократно спрашивали Каллас, отправят ли эстонских военнослужащих на Украину. Премьер повторяла, что ничего подобного не обсуждалось.

Позднее депутаты снова попросили дать гарантии, что этого не произойдет. В ответ Каллас заявила: «Для отправки солдат куда-либо за пределы Эстонии необходим мандат Рийгикогу, так что вы сможете решить этот вопрос сами. <...> Я не могу это решить одна. Этот вопрос никак не пройдет мимо вас». По ее словам, «обстоятельства могут измениться», поэтому сейчас власти не дают обещаний.

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Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. Позднее Макрон пояснил, что речь идет не о действиях «в ближайшем будущем», а также подчеркнул, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

В Минобороны страны подчеркнули, что обсуждалась «не отправка войск для ведения войны против России», а расширение помощи Киеву с разминированием и обучением солдат.

Лидеры других стран Запада после заявления президента Франции заверили, что не планируют отправлять на Украину войска.

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В Кремле, комментируя слова французского лидера, заявили, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на территории Украины.

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Теги
Украина Эстония Кая Каллас
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