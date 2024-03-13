В МЧС назвали фейком сообщения об эвакуации из Белгородской области

Белгород (Фото: Сергей Петров / news.ru / TACC)

Информация о предстоящей эвакуации из Белгородской области не соответствует действительности, сообщило главное управление МЧС по региону.

В ведомстве пояснили, что жителям региона поступали звонки — неизвестные лица представлялись сотрудниками МЧС и предупреждали о якобы готовящейся эвакуации.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», — говорится в публикации.

Приграничные российские регионы два дня подряд подвергались масштабным атакам дронов. Средства ПВО уничтожили над территорией региона 18 дронов.

В области четыре раза за сутки объявляли ракетную опасность. ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты — Шебекино, Тишанку, Грайворон. В последнем снаряд попал в жилой дом, пострадали две женщины, у одной из них оторвало ногу.

Беспилотники атаковали и Белгород: дрон врезался в многоквартирный дом, произошел взрыв, никто не пострадал. Также Минобороны отчиталось о срыве попыток украинских диверсантов прорваться на территорию региона.