 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В МЧС назвали фейком сообщения об эвакуации из Белгородской области

МЧС опровергло информацию о предстоящей эвакуации жителей Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород
Белгород (Фото: Сергей Петров / news.ru / TACC)

Информация о предстоящей эвакуации из Белгородской области не соответствует действительности, сообщило главное управление МЧС по региону.

В ведомстве пояснили, что жителям региона поступали звонки — неизвестные лица представлялись сотрудниками МЧС и предупреждали о якобы готовящейся эвакуации.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», — говорится в публикации. 

Власти Белгорода решили отказаться от массовых мероприятий на Масленицу
Политика
Фото:Александр Шеметов / Global Look Press

Приграничные российские регионы два дня подряд подвергались масштабным атакам дронов. Средства ПВО уничтожили над территорией региона 18 дронов.

В области четыре раза за сутки объявляли ракетную опасность. ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты — Шебекино, Тишанку, Грайворон. В последнем снаряд попал в жилой дом, пострадали две женщины, у одной из них оторвало ногу.

Беспилотники атаковали и Белгород: дрон врезался в многоквартирный дом, произошел взрыв, никто не пострадал. Также Минобороны отчиталось о срыве попыток украинских диверсантов прорваться на территорию региона.

Читайте на РБК Pro
Государство защитит долгосрочные инвестиции граждан. Что это даст
Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
Окончательный разрыв: как Китай «отменяет» американские технологии

В МЧС назвали фейком сообщения об эвакуации из Белгородской области
В МЧС назвали фейком сообщения об эвакуации из Белгородской области

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Белгородская область эвакуация населения МЧС
Материалы по теме
В Белгородской области четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность
Политика
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник
Политика
Минобороны сообщило о перехвате еще двух дронов в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 16:42
Таллин предупредил россиян о проверках на границе в дни голосования Политика, 23:13
Минюст Украины раскрыл требование России на переговорах Политика, 23:09
В МЧС назвали фейком сообщения об эвакуации из Белгородской области Общество, 22:53
В Москве пообещали дать ответ на высылку российских дипломатов из Вены Политика, 22:32
Квинси Промеса задержали в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры Спорт, 22:17
«Зенит» победил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка России Спорт, 22:15
Миллиардер ответил на иск АСВ о взыскании убытков Бизнес, 22:13
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
В МИД Польши решили заменить послов в более чем 50 странах Политика, 22:07
Десять жилых кварталов со школами и детскими садами рядом с домом РБК и ПИК, 22:00
На Пхукете обнаружили убитого россиянина в доме, где выращивали марихуану Общество, 21:41
Плющенко назвал сумму, за которую готов выступить на турнире шоу-программ Спорт, 21:34
Инвестиции россиян на бирже выросли более чем на 50%, превысив ₽9 трлн Инвестиции, 21:25
Под Саратовом задержали каннибала, который скрывался десять лет Общество, 21:04
Австрия вышлет двух российских дипломатов Политика, 20:45