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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Попытку атаковать регион с помощью дрона пресекли в 16:30 мск. Оборонное ведомство не уточнило, где именно сбили беспилотник. В ГУ МЧС по Белгородской области в 15:51 мск сообщили, что по селу Дорогощь Грайворонского городского округа ведется обстрел. До этого в округе действовал режим ракетной опасности, но чуть меньше чем за полчаса до сообщения об обстреле его отменили.

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Фото:Александр Шеметов / Global Look Press

Одна из самых масштабных атак дронов на российские регионы продолжается второй день.

За ночь и первую половину дня 13 марта Минобороны сообщило об уничтожении более 70 беспилотников в семи российских регионах — Белгородской, Ростовской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.

Учитывая последнюю атаку, над Белгородской областью за 13 марта сбили в общей сложности 18 дронов. Предыдущую атаку пресекли около 15:30 мск — силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над регионом.

В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник

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Теги
Белгородская область беспилотники Минобороны
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