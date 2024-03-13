В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Попытку атаковать регион с помощью дрона пресекли в 16:30 мск. Оборонное ведомство не уточнило, где именно сбили беспилотник. В ГУ МЧС по Белгородской области в 15:51 мск сообщили, что по селу Дорогощь Грайворонского городского округа ведется обстрел. До этого в округе действовал режим ракетной опасности, но чуть меньше чем за полчаса до сообщения об обстреле его отменили.

Одна из самых масштабных атак дронов на российские регионы продолжается второй день.

За ночь и первую половину дня 13 марта Минобороны сообщило об уничтожении более 70 беспилотников в семи российских регионах — Белгородской, Ростовской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.

Учитывая последнюю атаку, над Белгородской областью за 13 марта сбили в общей сложности 18 дронов. Предыдущую атаку пресекли около 15:30 мск — силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над регионом.