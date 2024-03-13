При обстреле Грайворона пострадали две женщины
Гладков сообщил о ранении двух женщин и повреждении администрации в Грайвороне
При обстреле города Грайворон пострадали две женщины, снаряды попали в частный жилой дом и здание администрации Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В здании администрации пробита кровля, «есть повреждения на втором этаже», рассказал Гладков. Пострадавших в администрации нет, здание обесточено.
Материал дополняется
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.