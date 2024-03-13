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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Грайворона пострадали две женщины

Гладков сообщил о ранении двух женщин и повреждении администрации в Грайвороне
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

При обстреле города Грайворон пострадали две женщины, снаряды попали в частный жилой дом и здание администрации Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В здании администрации пробита кровля, «есть повреждения на втором этаже», рассказал Гладков. Пострадавших в администрации нет, здание обесточено.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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