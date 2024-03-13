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Военная операция на Украине ,  
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Власти Белгорода решили отказаться от массовых мероприятий на Масленицу

Мэр Белгорода: оперативная обстановка не позволяет организовать Масленицу
Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти города отказались от проведения массовых мероприятий на Масленицу из-за оперативной обстановки. Сегодня в городе была объявлена ракетная опасность
Фото: Александр Шеметов / Global Look Press
Фото: Александр Шеметов / Global Look Press

Власти Белгорода решили отказаться от массовых мероприятий на Масленицу из-за оперативной обстановки. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов в ответ на вопрос жителя города по поводу организации гуляний на Масленицу, его слова передает «Открытый Белгород». «К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам организовать праздники, которые традиционно проходили в Белгороде на Масленицу. Я уверен, что все горожане отнесутся к такому решению с пониманием», — пояснил градоначальник.

Ранее в тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде. «В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях» — написал он. Глава региона уточнил, что еще один дрон упал в реку, и в этом случае «обошлось без последствий».

Последствия попадания дрона в жилой дом в Белгороде

Сигналы ракетной опасности в Белгородской области объявляют регулярно. В 01:16 мск 13 марта в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области региональное МЧС объявило ракетную опасность. Последний раз до этого она была объявлена во всем регионе 10 марта.

В 5:03 мск местное ведомство написало о ракетной опасности уже по всей Белгородской области, режим был отменен в 5:38 мск. Чуть позже МЧС сообщило об обстреле в Грайворонском городском округе поселка Горьковский и сел Мокрая Орловка и Дроновка.

В 14:00 мск региональное ведомство оповестило о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, а в 14:07 в Шебекинском и Грайворонском городских округах. В 14:23 мск ведомство сообщило: «Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», а в 14:25 отменило ее в Шебекинском и Грайворонском городских округах.

Минобороны России отчиталось, что российские военные сбили 68 беспилотников над различными российскими регионами за утро и день.

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Теги
Георгий Смирнов
Масленица Белгородская область Белгород
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