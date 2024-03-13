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Новый глава Тайваня пообещал бороться за стабильность в регионе

Президент Тайваня: важно сохранить статус-кво в Тайваньском проливе
Лай Циндэ (в центре)
Лай Циндэ (в центре) (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Новый президент Тайваня Лай Циндэ назвал своей важной задачей сохранение стабильности в Тайваньском проливе, сообщило тайваньское информагентство
Central News Agency.

Политик на встрече с делегацией ученых из Вашингтона отметил, это будет важной частью его совместной работы совместно избранной замглавы администрации острова Сяо Мэйцинь.

«Самая важная работа заключается в поддержании мирного статус-кво в Тайваньском проливе, обеспечении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Циндэ.

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Выборы президента и депутатов Законодательного органа прошли на Тайване в январе 2024 года. По результатам голосования победу одержал кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Политик заявил, что будет вести диалог с материковым Китаем, намерен защищать регион в случае военного вторжения.

В декабре 2023 года китайский лидер Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем исторической необходимостью. В апреле 2023 года Си призвал военных активизировать подготовку на случай боевых действий. Заявление прозвучало на фоне маневров китайских военных кораблей у берегов Тайваня.

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