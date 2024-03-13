Маск: к 2029 году искусственный интеллект будет умнее всех людей вместе взятых

Маск заявил, что через пять лет ИИ будет умнее всех людей вместе взятых

Илон Маск (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Предприниматель Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) к 2029 году может стать умнее всех людей вместе взятых. Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).

Бизнесмен отреагировал на пост в X с видео, на котором американский футуролог Рэймонд Курцвейл говорит в подкасте комика Джо Рогана, что к 2029 году ИИ будет соответствовать человеческому уровню.

«Искусственный интеллект, вероятно, будет умнее любого отдельного человека в следующем году. К 2029 году ИИ, вероятно, будет умнее всех людей вместе взятых», — прокомментировал Маск слова Курцвейла.

В ноябре предприниматель заявил, что искусственный интеллект стал потенциальной угрозой существованию человечества. «Впервые мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас есть нечто, что будет намного умнее самого умного человека. <...> Есть некоторая вероятность, выше нуля, что ИИ убьет нас всех», — отметил Маск.

Весной 2023 года бизнесмен зарегистрировал организацию в области искусственного интеллекта под названием X.AI. Тогда Маск сообщил, что собирается разработать собственный чат-бот с ИИ под названием TruthGPT в качестве альтернативы «предвзятому» ChatGPT компании OpenAI.

Перед этим предприниматель подписал открытое письмо экспертов и представителей сферы IT, в котором утверждалось, что системы с искусственным интеллектом могут представлять опасность для общества. Подписанты призвали ИИ-лаборатории перестать обучать системы мощнее GPT-4, пока не будут созданы общие протоколы безопасности.