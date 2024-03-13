 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Маск заявил, что через пять лет ИИ будет умнее всех людей вместе взятых

Маск: к 2029 году искусственный интеллект будет умнее всех людей вместе взятых
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Предприниматель Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) к 2029 году может стать умнее всех людей вместе взятых. Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).

Бизнесмен отреагировал на пост в X с видео, на котором американский футуролог Рэймонд Курцвейл говорит в подкасте комика Джо Рогана, что к 2029 году ИИ будет соответствовать человеческому уровню.

«Искусственный интеллект, вероятно, будет умнее любого отдельного человека в следующем году. К 2029 году ИИ, вероятно, будет умнее всех людей вместе взятых», — прокомментировал Маск слова Курцвейла.

Ученые оценили готовность искусственного интеллекта к ядерной войне
Технологии и медиа
Фото:Scott Nelson / Getty Images

В ноябре предприниматель заявил, что искусственный интеллект стал потенциальной угрозой существованию человечества. «Впервые мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас есть нечто, что будет намного умнее самого умного человека. <...> Есть некоторая вероятность, выше нуля, что ИИ убьет нас всех», — отметил Маск.

Весной 2023 года бизнесмен зарегистрировал организацию в области искусственного интеллекта под названием X.AI. Тогда Маск сообщил, что собирается разработать собственный чат-бот с ИИ под названием TruthGPT в качестве альтернативы «предвзятому» ChatGPT компании OpenAI.

Перед этим предприниматель подписал открытое письмо экспертов и представителей сферы IT, в котором утверждалось, что системы с искусственным интеллектом могут представлять опасность для общества. Подписанты призвали ИИ-лаборатории перестать обучать системы мощнее GPT-4, пока не будут созданы общие протоколы безопасности.

Читайте на РБК Pro
Государство защитит долгосрочные инвестиции граждан. Что это даст
Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
Окончательный разрыв: как Китай «отменяет» американские технологии

В конце ноября 2022 года OpenAI представила универсальный чат-бот ChatGPT, способный вести диалог, спорить, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, давать медицинские советы и т.д. Илон Маск — один из основателей OpenAI, он вышел из совета директоров компании в 2018 году.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
искуственный интеллект Илон Маск нейросети
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Глава Reuters заявил о планах вложить $8 млрд в искусственный интеллект
Технологии и медиа
Путин продлил проект по развитию искусственного интеллекта до 2030 года
Технологии и медиа
Ученые оценили готовность искусственного интеллекта к ядерной войне
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 16:42
При обстреле Грайворона пострадали две женщины Политика, 18:53
Умер вице-президент ЛУКОЙЛа и чемпион по авиамодельному спорту Робертус Бизнес, 18:52
В США оценили вероятность соглашения о вооружениях с Россией и Китаем Политика, 18:47
В Белгородской области четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность Политика, 18:46
«Бал вампиров» и красные линии: главное из интервью Путина Киселеву Политика, 18:43
Захарова ответила на вопрос о причастности Финляндии к ударам БПЛА Политика, 18:42
Toncoin вырос более чем на 60% на фоне потенциального IPO Telegram Крипто, 18:39
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте Технологии и медиа, 18:37
Военная операция на Украине. Карта на 13 марта Политика, 18:36
ПСБ планирует нарастить портфель импортозамещения и диверсификации Пресс-релиз, 18:22
NOS узнал о планах Воложа посетить занятый сквоттерами дом в Амстердаме Бизнес, 18:21
Спрос на офисы в Москве в первом квартале стал рекордным за пять лет Недвижимость, 18:19
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 18:05
МТС Банк подаст заявление о листинге акций на Мосбирже Инвестиции, 18:05