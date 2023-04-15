WSJ узнала о регистрации ИИ-компании Маска под названием X.AI

Американский предприниматель Илон Маск создал организацию в области искусственного интеллекта (ИИ) под названием X.AI, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, Маск является единственным директором компании. Ее секретарем стал Джаред Бирчалл. X.AI санкционировала продажу 100 млн акций частной компании, уточняет WSJ.

14 апреля The Financial Times сообщала, что Маск планирует запустить стартап в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI. Для этого предприниматель собирает команду инженеров и исследователей в области ИИ, включая британскую организацию DeepMind. В частности, он привлек к сотрудничеству бывшего работника компании Игоря Бабушкина и около шести других инженеров.

В конце марта предприниматель подписал открытое письмо экспертов и представителей сферы IT, в котором утверждалось, что системы с искусственным интеллектом могут представлять опасность для общества. Они призвали ИИ-лаборатории перестать обучать системы мощнее GPT-4, пока не будут созданы общие протоколы безопасности.

В конце ноября 2022 года OpenAI (Маск — один из ее основателей) выпустила демоверсию чат-бота ChatGPT, который с помощью технологий ИИ может выполнять различные задачи. В середине марта компания представила GPT-4 — новейшую версию большой языковой ИИ-модели, которая демонстрирует «производительность на уровне человека».