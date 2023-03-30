Маск анекдотом предупредил об опасности бесконтрольного развития ИИ

Илон Маск (Фото: Mike Blake / Reuters)

На фоне предложений приостановить развитие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) американский бизнесмен Илон Маск напомнил анекдот о разработчиках суперинтеллекта.

«Старый анекдот о технологах-агностиках, создающих искусственный суперинтеллект, чтобы узнать, есть ли Бог. Наконец они заканчивают и задают вопрос. ИИ отвечает: «Теперь есть», — написал он в Twitter.

Ранее на этой неделе в открытом письме Маск и ряд других известных исследователей и бизнесменов в сфере ИИ потребовали приостановить разработки нейросетей более мощных, чем GPT-4, хотя бы на полгода. Они считают паузу необходимой для разработки протоколов безопасности в сфере искусственного интеллекта. Послание подписали более 1 тыс. специалистов ИТ-отрасли, в том числе Маск, сооснователь соцсети Pinterest Эван Шарп и сооснователь Apple Стив Возняк.

Подписанты предупредили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией».

«Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной. Если же подобная приостановка не может быть сделана быстро, правительства государств должны вмешаться и ввести мораторий», — подчеркивается в тексте письма.

В конце ноября прошлого года компания OpenAI (одним из ее основателей был Маск) выпустила демоверсию чат-бота ChatGPT, который с помощью технологий ИИ способен выполнять различные задачи: от поиска ответа на любой вопрос до сочинения стихотворения. В частности, студент РГГУ написал с помощью ChatGPT диплом.

14 марта OpenAI представила GPT-4 — новейшую версию своей большой языковой ИИ-модели, которая демонстрирует «производительность на уровне человека» во многих профессиональных задачах. GPT-4 намного больше предыдущих версий — она была обучена на большем количестве данных и использует больший объем информации. При этом GPT-4 способна работать не только с текстом, но и с изображениями.