Маск сообщил о планах запустить альтернативу ChatGPT для поиска правды

Маск хочет создать чат-бот с искусственным интеллектом TruthGPT, он будет нацелен на поиск правды и изучение Вселенной. Миллиардер отметил, что считает ИИ опасным явлением из-за его «потенциала уничтожения цивилизации»

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Миллиардер Илон Маск намерен создать аналог чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, сообщил он в интервью Fox News.

«Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий правду ИИ, который пытается понять природу Вселенной», — сказал Маск.

Бизнесмен подчеркнул, что считает искусственный интеллект опасным явлением, так как у него «есть потенциал уничтожения цивилизации». По словам Маска, его TruthGPT с меньшей вероятностью «уничтожит людей, потому что мы являемся интересной частью Вселенной».

Миллиардер указал, что уже не первый год пытается обратить внимание на опасность ИИ. Он рассказал, что свою единственную встречу с на тот момент президентом США Бараком Обамой он посвятил именно вопросам регулирования в сфере ИИ.

14 апреля о планах Маска запустить стартап в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с создателем ChatGPT — OpenAI — сообщила The Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Маск привлек несколько инженеров и купил для нового проекта тысячи мощных графических процессоров. Целью Маска собеседники газеты назвали создание ИИ, который будет обрабатывать огромное количество контента и создавать тексты, похожие на человеческие, или реалистичные изображения.

Компания OpenAI представила универсальный чат-бот ChatGPT в конце ноября 2022-го. Его создали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот способен вести диалог, спорить, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, давать медицинские советы и т. д. Он доступен всем желающим.

В конце марта Маск, сооснователь соцсети Pinterest Эван Шарп и сооснователь Apple Стив Возняк и другие бизнесмены и представители ИТ-отрасли подписали открытое письмо с требованием приостановить разработки нейросетей более мощных, чем GPT-4, хотя бы на полгода. Они сочли, что пауза необходима для разработки протоколов безопасности в сфере искусственного интеллекта.