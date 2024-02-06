Ученые оценили готовность искусственного интеллекта к ядерной войне
Использование искусственного интеллекта в военных целях для принятия решений может привести к эскалации, вплоть до применения ядерного оружия, следует из исследования, опубликованного на портале научных материалов arXiv, который работает при поддержке университета Cornell в Нью-Йорке. Авторы — сотрудники Технологического института Джорджии, Стэнфордского университета, Северо-Восточного университета и т.д.
«Наше исследование дает как качественную, так и количественную информацию и фокусируется на больших языковых моделях (LLM). Мы обнаружили, что все пять изученных готовых LLM демонстрируют формы нагнетания и труднопрогнозируемые модели эскалации. Мы наблюдаем, что модели, как правило, развивают динамику гонки вооружений, приводящую к усилению конфликта, а в редких случаях даже к развертыванию ядерного оружия», — сказано в анонсе исследования.
Ученые разработали видеоигру для имитации войны, участниками конфликта управляли ИИ GPT-4, GPT-4 Base, GPT-3.5, Claude 2 и Meta's Llama 2. Они выполняли различные действия, «начиная от дипломатических визитов до ядерных ударов».
В частности, в ходе игры GPT-4 Base «сказал», что у многих стран есть ядерное оружие. «Оно у нас есть! Давайте его использовать», — такую позицию сформулировала эта модель ИИ. GPT-3.5 указывал, что ядерный потенциал противника представляет угрозу, поэтому против него следует провести ядерную атаку.
Исследователи отметили, что LLM нечасто пытались применить меры для деэскалации, что отличается от действий людей.
В прошлом году Bloomberg сообщил, что Армия обороны Израиля использует рекомендации ИИ при выборе целей для авиаударов, а также расчета необходимого боекомплекта и формирования графика атак. Системы контролируют операторы, они проверяют и утверждают предложенные ИИ цели. Однако пока использование такого механизма не находится под регулированием закона ни в самом Израиле, ни на международном уровне. По данным The Guardian и Local Call, Тель-Авив применял эти технологии для нанесения ударов в секторе Газа в ходе войны с ХАМАС.
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