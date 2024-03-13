Мэр Воронежа рассказал об ущербе после атак дронов

Мэр Воронежа Кстенин рассказал об ущербе после атак дронов в течение двух дней

Фото: vadim_kstenin / Telegram

В результате атак беспилотников на Воронеж и область в течение двух дней повреждения получили несколько зданий, в основном это частные дома, сообщил в телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин.

Так, в результате атаки 12 марта повреждения получили два частных домовладения в Советском районе Воронежа. У одного оказалась повреждена кровля, а у другого — забор.

В результате атаки 13 марта незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в одном из городских СНТ, сообщил мэр.

Часть пострадавших объектов, по его словам, принадлежат предпринимателям. Кстенин пообещал, что власти помогут всем собственникам и устранят последствия атаки.

В ночь на 12 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией региона сбили дрон. В течение дня в области несколько раз объявляли опасность — ракетную, а также из-за приближения дрона.

Утром 13 марта Гусев сообщил, что над территорией региона за ночь сбили более 30 беспилотников. Минобороны спустя два часа отчиталось об уничтожении 29 дронов над областью за ночь и утро.

Через час оборонное ведомство сообщило, что около 9:30 мск в Воронежской области уничтожили еще шесть беспилотников.

Гусев писал о «незначительных повреждениях инфраструктуры и жилья» из-за падения обломков. В Советском районе Воронежа, по его словам, была частично разрушена кровля магазина. В Бутурлинском районе области повреждения получили частный дом и трансформаторная станция, никто не пострадал.