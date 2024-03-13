 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Воронежа рассказал об ущербе после атак дронов

Мэр Воронежа Кстенин рассказал об ущербе после атак дронов в течение двух дней
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vadim_kstenin / Telegram
Фото: vadim_kstenin / Telegram

В результате атак беспилотников на Воронеж и область в течение двух дней повреждения получили несколько зданий, в основном это частные дома, сообщил в телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин.

Так, в результате атаки 12 марта повреждения получили два частных домовладения в Советском районе Воронежа. У одного оказалась повреждена кровля, а у другого — забор.

В результате атаки 13 марта незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в одном из городских СНТ, сообщил мэр.

Воронежский губернатор сообщил о более 40 сбитых над областью целях
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Часть пострадавших объектов, по его словам, принадлежат предпринимателям. Кстенин пообещал, что власти помогут всем собственникам и устранят последствия атаки.

В ночь на 12 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией региона сбили дрон. В течение дня в области несколько раз объявляли опасность — ракетную, а также из-за приближения дрона.

Утром 13 марта Гусев сообщил, что над территорией региона за ночь сбили более 30 беспилотников. Минобороны спустя два часа отчиталось об уничтожении 29 дронов над областью за ночь и утро.

Читайте на РБК Pro
Дофаминовая петля: почему люди так любят Reels и как это использовать
Окончательный разрыв: как Китай «отменяет» американские технологии
Как российская компания тестировала отечественный смартфон на ОС «Аврора»
Синдром самозванца ведет к клинической депрессии: как обезопасить себя

Через час оборонное ведомство сообщило, что около 9:30 мск в Воронежской области уничтожили еще шесть беспилотников.

Гусев писал о «незначительных повреждениях инфраструктуры и жилья» из-за падения обломков. В Советском районе Воронежа, по его словам, была частично разрушена кровля магазина. В Бутурлинском районе области повреждения получили частный дом и трансформаторная станция, никто не пострадал.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Воронежская область Воронеж ущерб беспилотники
Материалы по теме
Воронежский губернатор сообщил о более 40 сбитых над областью целях
Политика
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Политика
В Воронежской области за ночь ПВО сбили 30 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 12 мар, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 12 мар, 16:54
Индекс ОФЗ упал до минимума с апреля 2022 года Инвестиции, 12:49
Киев заявил о необходимости заменить 330 тыс. уставших военнослужащих Политика, 12:43
Девелопер Country Garden впервые пропустил выплату по облигациям в юанях Инвестиции, 12:42
Призер Олимпиады в Сочи биатлонист Гараничев решил завершить карьеру Спорт, 12:40
Росгвардия отчиталась о 30 погибших диверсантах в ходе атаки на границу Политика, 12:35
Дофаминовая петля: почему люди так любят Reels и как это использовать Pro, 12:32
Мужчина с ружьем попытался ограбить отделение Сбербанка в тюменском селе Общество, 12:32
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Комиссиям в сети Ethereum предсказали снижение после обновления Dencun Крипто, 12:29
Финская таможня напомнила об исключениях для машин с российскими номерами Политика, 12:28
Матыцин предложил не бойкотировать Олимпиаду в Париже Спорт, 12:26
Путин призвал Запад осознать конец «бала вампиров» Политика, 12:26
Количество жертв обстрела села Кульбаки выросло до двух Политика, 12:23
Глобальные дивидендные выплаты в 2024 году вырастут до рекорда в $1,7 трлн Инвестиции, 12:20
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 12:14