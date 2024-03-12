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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор еще одного региона сообщил об уничтожении беспилотника

Губернатор Гусев: ПВО сбила дрон над Воронежем
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили дрон над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительным данным, последствий на земле нет», — написал он, уточнив, что режим опасности от воздушных целей власти не вводили.

Собянин сообщил о сбитии дрона, летевшего на Москву
Политика
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Один беспилотник в течение ночи также сбили над Тульской областью, еще шестьуничтожили над территорией Курской. Атаке дрона подвергся Орел: по словам губернатора Андрея Клычкова, беспилотник ударил по объекту топливно-энергетического комплекса, в результате там произошло возгорание. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в результате падения дрона загорелся один из резервуаров нефтехранилища.

Той же ночью атаке дрона подверглась Белгородская область: из-за нее в регионе остались без света семь сел. Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что еще один дрон сбили в Раменском городском округе Подмосковья. Беспилотник летел в сторону столицы, сообщил он.

Губернатор еще одного региона сообщил об уничтожении беспилотника
Губернатор еще одного региона сообщил об уничтожении беспилотника

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Теги
Воронежская область Александр Гусев беспилотники ПВО Воронеж
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