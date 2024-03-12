Губернатор еще одного региона сообщил об уничтожении беспилотника

Российские средства ПВО сбили дрон над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительным данным, последствий на земле нет», — написал он, уточнив, что режим опасности от воздушных целей власти не вводили.

Один беспилотник в течение ночи также сбили над Тульской областью, еще шестьуничтожили над территорией Курской. Атаке дрона подвергся Орел: по словам губернатора Андрея Клычкова, беспилотник ударил по объекту топливно-энергетического комплекса, в результате там произошло возгорание. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в результате падения дрона загорелся один из резервуаров нефтехранилища.

Той же ночью атаке дрона подверглась Белгородская область: из-за нее в регионе остались без света семь сел. Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что еще один дрон сбили в Раменском городском округе Подмосковья. Беспилотник летел в сторону столицы, сообщил он.