В Воронежской области объявили опасность атаки из-за приближения дрона

В Воронежской области объявлена опасность атаки из-за приближения дрона, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы», — написал он.

В ночь на 12 марта над Воронежем уже сбили один беспилотник. Ущерба на земле, по словам Гусева, не было.

Беспилотники также сбили над территорией Тульской и Курской областей. В Белгородской дрон сбросил четыре взрывных устройства, в результате без света остались семь сел. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дроне, сбитом в Раменском городском округе Подмосковья.

В Орле беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса, там произошло возгорание.