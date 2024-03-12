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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили опасность атаки из-за приближения дрона

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки из-за дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области объявлена опасность атаки из-за приближения дрона, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы», — написал он.

В ночь на 12 марта над Воронежем уже сбили один беспилотник. Ущерба на земле, по словам Гусева, не было.

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Беспилотники также сбили над территорией Тульской и Курской областей. В Белгородской дрон сбросил четыре взрывных устройства, в результате без света остались семь сел. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дроне, сбитом в Раменском городском округе Подмосковья.

В Орле беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса, там произошло возгорание.

В Воронежской области объявили опасность атаки из-за приближения дрона
В Воронежской области объявили опасность атаки из-за приближения дрона

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Теги
Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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