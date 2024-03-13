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Военная операция на Украине ,  
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Воронежский губернатор сообщил о более 40 сбитых над областью целях

Губернатор Гусев заявил о более 40 сбитых над Воронежской областью целях за день
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Воронежской области за последние сутки обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет», — написал он.

Режим авиационной опасности в области сохраняется, уточнил губернатор.

В Воронежской области за ночь ПВО сбили 30 дронов
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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Утром 13 марта Гусев сообщил, что над территорией региона за ночь сбили более 30 беспилотников. Минобороны спустя два часа отчиталось об уничтожении 29 дронов над областью за ночь и утро.

Через час оборонное ведомство сообщило, что около 9:30 мск в Воронежской области уничтожили еще шесть беспилотников.

Гусев писал о «незначительных повреждениях инфраструктуры и жилья» из-за падения обломков. В Советском районе Воронежа, по его словам, была частично разрушена кровля магазина. В Бутурлинском районе области повреждения получили частный дом и трансформаторная станция, никто не пострадал.

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Российские регионы подвергаются массированной атаке дронов вторую ночь подряд. Только с начала дня 13 марта над Россией уничтожили свыше 60 беспилотников. Атакам подверглись Ростовская, Ленинградская, Рязанская, Курская, Белгородская, Брянская и Воронежская области.

Воронежский губернатор сообщил о более 40 сбитых над областью целях
Воронежский губернатор сообщил о более 40 сбитых над областью целях

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Теги
Воронежская область беспилотники
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