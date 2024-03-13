Губернатор Гусев заявил о более 40 сбитых над Воронежской областью целях за день

Воронежский губернатор сообщил о более 40 сбитых над областью целях

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Воронежской области за последние сутки обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет», — написал он.

Режим авиационной опасности в области сохраняется, уточнил губернатор.

Утром 13 марта Гусев сообщил, что над территорией региона за ночь сбили более 30 беспилотников. Минобороны спустя два часа отчиталось об уничтожении 29 дронов над областью за ночь и утро.

Через час оборонное ведомство сообщило, что около 9:30 мск в Воронежской области уничтожили еще шесть беспилотников.

Гусев писал о «незначительных повреждениях инфраструктуры и жилья» из-за падения обломков. В Советском районе Воронежа, по его словам, была частично разрушена кровля магазина. В Бутурлинском районе области повреждения получили частный дом и трансформаторная станция, никто не пострадал.

Российские регионы подвергаются массированной атаке дронов вторую ночь подряд. Только с начала дня 13 марта над Россией уничтожили свыше 60 беспилотников. Атакам подверглись Ростовская, Ленинградская, Рязанская, Курская, Белгородская, Брянская и Воронежская области.