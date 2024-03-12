В Воронежской области объявили ракетную опасность

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Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность», — написал он.

Губернатор напомнил, что во время действия сигнала дома следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.

После начала военной операции Воронежская область регулярно подвергается атакам дронов.

В частность, в ночь на 12 марта над городом сбили один беспилотник. Ранее, 6 марта, возле нефтехранилища под Воронежем прогремел взрыв. Местный телеграм-канал уточнил, что на территорию базы упали обломки дрона.