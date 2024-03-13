Путин прокомментировал утечку разговора немецких офицеров

Рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но являются не более, чем фантазией, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Попадание ракет Taurus в часть Крымского моста, которая является российской территорией — это нарушение конституции ФРГ, добавил президент.

По словам Путина, оппозиция в Германии ведет себя еще более агрессивно. «Посмотрим, до чего они договорятся, мы так, внимательно следим за этим», — сказал он.

1 марта главред RT Маргарита Симоньян обнародовала беседу высокопоставленных офицеров в Германии, в том числе командующего немецкими ВВС Инго Герхарца. Они обсуждали возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца. Участники беседы анализировали возможность удара этими ракетами по Крымскому мосту.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус позже подтвердил подлинность разговора и уточнил, что причиной утечки стала «индивидуальная ошибка»: один из участников не прошел требуемую процедуру безопасного подключения. Он назвал инцидент «информационной войной» и «гибридной атакой».

Кремль заявил, что этот разговор показывает прямую вовлеченность Германии в конфликт на Украине. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел, что в Берлине готовятся «к войне с Россией».