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Политика ,  
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Путин прокомментировал утечку разговора немецких офицеров

Путин: разговоры немецких офицеров об ударах по Крыму призваны напугать Россию

Рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но являются не более, чем фантазией, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Попадание ракет Taurus в часть Крымского моста, которая является российской территорией — это нарушение конституции ФРГ, добавил президент.

По словам Путина, оппозиция в Германии ведет себя еще более агрессивно. «Посмотрим, до чего они договорятся, мы так, внимательно следим за этим», — сказал он.

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Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

1 марта главред RT Маргарита Симоньян обнародовала беседу высокопоставленных офицеров в Германии, в том числе командующего немецкими ВВС Инго Герхарца. Они обсуждали возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца. Участники беседы анализировали возможность удара этими ракетами по Крымскому мосту.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус позже подтвердил подлинность разговора и уточнил, что причиной утечки стала «индивидуальная ошибка»: один из участников не прошел требуемую процедуру безопасного подключения. Он назвал инцидент «информационной войной» и «гибридной атакой».

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Кремль заявил, что этот разговор показывает прямую вовлеченность Германии в конфликт на Украине. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел, что в Берлине готовятся «к войне с Россией».

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Владимир Путин утечка Бундесвер Крымский мост Дмитрий Киселев Военная операция на Украине
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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