Захарова спросила Литву, отменил ли Вильнюс границы страны

Захарова — о словах главы МИД Литвы: у республики из красных линий лишь границы

Из «красных линий» Литва имеет только границы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Так дипломат ответила на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который в интервью Ouest-France заявил, что дискуссия об отправке войск на Украину «упраздняет красные линии», которые на себя наложили западные государства. «Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины», — ранее приводиласлова Ландсбергиса Politico.

«У Литвы из красных линий только границы. Неужто сами отменили?», — написала в ответ Захарова.

Габриэлюс, в свою очередь, комментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который в конце февраля не исключил отправку войск на Украину в будущем. Однако тогда глава государства отметил, что сейчас «нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом».

Впоследствии многие страны отвергли возможность отправки своих военных на Украину. Сам Макрон пояснил: не исключать какой-либо возможности не означает, что это непременно произойдет.

Россия осуждает поддержку Киева странами Запада. В Кремле назвали конфликт с НАТО неизбежным в случае появления военных блока на Украине.

Politico сообщила 9 марта о создании Францией коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Глава МИД Польши Радослав Сикорский также не исключил такого развития событий. В Кремле назвали подобные планы «прямой линией на нагнетание напряженности».