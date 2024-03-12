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Военная операция на Украине ,  
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Захарова спросила Литву, отменил ли Вильнюс границы страны

Захарова — о словах главы МИД Литвы: у республики из красных линий лишь границы
Сюжет
Военная операция на Украине

Из «красных линий» Литва имеет только границы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Так дипломат ответила на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который в интервью Ouest-France заявил, что дискуссия об отправке войск на Украину «упраздняет красные линии», которые на себя наложили западные государства. «Мы должны провести красные линии для России, а не для самих себя. Нельзя исключать никакую форму поддержки Украины», — ранее приводиласлова Ландсбергиса Politico.

«У Литвы из красных линий только границы. Неужто сами отменили?», — написала в ответ Захарова.

В МИД Литвы заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину
Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

Габриэлюс, в свою очередь, комментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который в конце февраля не исключил отправку войск на Украину в будущем. Однако тогда глава государства отметил, что сейчас «нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом».

Впоследствии многие страны отвергли возможность отправки своих военных на Украину. Сам Макрон пояснил: не исключать какой-либо возможности не означает, что это непременно произойдет.

Россия осуждает поддержку Киева странами Запада. В Кремле назвали конфликт с НАТО неизбежным в случае появления военных блока на Украине.

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Politico сообщила 9 марта о создании Францией коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Глава МИД Польши Радослав Сикорский также не исключил такого развития событий. В Кремле назвали подобные планы «прямой линией на нагнетание напряженности».

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Украина Мария Захарова Литва ввод войск
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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