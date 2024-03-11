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Общество ,  
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В лесу в Таиланде нашли тело россиянина с подозрением на самоубийство

Полиция Таиланда сообщила о найденном в лесу в Паттайе теле мертвого россиянина
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В лесу в Таиланде водитель такси нашел тело гражданина России, полиция подозревает, что мужчина совершил самоубийство, пишет местная газета The Thaiger.

Тело мужчины было обнаружено 10 марта в придорожном лесу в районе Банг Ламуенг в Паттайе. Погибшим оказался 34-летний россиянин, который приехал в Таиланд 20 января, а уезжать планировал в апреле. В карманах его брюк нашли мобильный телефон, а рядом с телом была бутылка с водой, никаких документов при нем обнаружено не было.

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Фото:otan / Shutterstock

Полиция предполагает, что россиянин покончил жизнь самоубийством. На камерах видеонаблюдения, расположенных в этом районе, было видно, как мужчина включил фонарик на своем мобильном телефоне и зашел в лес около 3 утра 10 марта, затем он ненадолго вышел из леса, вернулся и больше не выходил.

Тело отправили на экспертизу в Бангкок.

РБК направил запрос в посольство России в Королевстве Таиланд.

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Теги
Таиланд россияне самоубийство новости Паттайя
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