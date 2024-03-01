Арестованный в США россиянин признался в контрабанде микроэлектроники

Проживающий в Гонконге россиянин Максим Марченко, которого США обвиняют в незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей, признал свою вину, сообщается на сайте Минюста.

Прокурор Южного округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс и помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности Минюста сообщили, что Марченко признал себя виновным в отмывании денег и контрабанде микроэлектроники из США. По словам Олсена, обвиняемый сознался, что вступил в сговор с целью контрабанды технологий в Россию с помощью сети подставных компаний. В общей сложности ему грозит до 30 лет заключения. Приговор ему вынесут 6 июня этого года.

Марченко был заключен под стражу в сентябре прошлого года. Из материалов суда следует, что 51-летний россиянин управляет несколькими подставными компаниями из Гонконга — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. Он вместе с двумя сообщниками закупал товары, в частности, OLED-микродисплеи, для перечисленных подставных фирм. Чтобы скрыть, что продукция предназначалась для России, конечными пользователями назывались Китай, Гонконг и др. Ему были предъявлены обвинения по семи пунктам.