В Таиланде по делу о похищении задержали пятерых россиян
Полиция таиландской провинции Пхукет выдала ордера на арест пятерых граждан России по подозрению в похищении белорусской семьи и вымогательстве за ее освобождение криптовалюты на 31 млн батов (78,7 млн руб.), сообщила газета Bangkok Post.
По данным издания, жалоба в полицию поступила от семейной пары из Белоруссии, которая утверждала, что их похитила группа мужчин вечером 29 января у ресторана в районе Муанг. Семью увезли в черном автомобиле Hyundai с пакетами на головах и потребовали за освобождение около 31 млн батов (78,7 млн руб.). После того как эта сумма была переведена на чужой счет, пару освободили, и они направились в полицию, пишет Bangkok Post.
По данным издания, двух злоумышленников задержали в районе Муанг, еще двух — в аэропорту Пхукета после попытки покинуть страну. Их доставили в полицейский участок для допроса, свою вину мужчины не признали. Позднее был задержан пятый россиянин в массажном салоне на пляже Патонг. Якобы именно он был инициатором похищения. Мужчину допросили отдельно, он тоже вину не признал, уточняет газета. Издание пишет, что подозреваемыми числятся 37-летний Залим Нальчиков, 30-летний Олег Богданов, 36-летний Азамат Нагоев, 29-летний Ислам Абдоков и 36-летний Аслан Абазов.
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Bangkok Post отмечает, что доказательства преступления были найдены в арендованном автомобиле Toyota Fortuner. Там криминалисты обнаружили пластиковый таз, кухонный и складной ножи, два рулона клейкой ленты, веревку, зажигалку и ножницы. Отмечается, что все предметы не были использованы.
Согласно действующему законодательству Таиланда, похищение с целью выкупа квалифицируется как тяжкое преступление, за которое предусмотрена смертная казнь. Если инцидент расценят как групповое ограбление, виновных ждет лишение свободы на срок от 10 до 15 лет и штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. батов (50,8–76,2 тыс. руб.).
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