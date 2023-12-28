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Политика ,  
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В Тобольске нашли мертвым депутата гордумы

В Тобольске нашли мертвым депутата гордумы Владимира Егорова
Владимир Егоров
Владимир Егоров (Фото: ideputat.er.ru)

Следственный комитет «устанавливает все обстоятельства» смерти депутата Тобольской гордумы Владимира Егорова, сообщили РБК в пресс-службе Следственного управления ведомства по Тюменской области.

Он выпал из окна третьего этажа своего дома на Кедровой улице в Тобольске, сообщают «Наш Город» и телеграм-канал Baza, его тело нашли 27 декабря.

Егорову было 46 лет. Он работал заместителем председателя городской думы Тобольска и был депутатом от «Единой России». В органы власти Егоров пришел в 2007-м, когда возглавил комитет земельных отношений и лесного хозяйства, проработав на этой должности до 2014 года. Спустя два года его приговорили к исправительным работам по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) за то, что он не брал с бизнесменов арендную плату за аренду муниципальной земли. Ущерб бюджету составил 1,6 млн руб. Однако в связи с истечением сроков давности ему удалось избежать наказания.

После увольнения Егоров основал базу отдыха и избрался в городскую думу Тобольска. В 2022-м он стал одним из богатейших депутатов города — его доход составил 9,1 млн руб., он занял в этом рейтинге второе место.

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Тобольск депутат смерть Следственный комитет
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