Россияне поставили рекорд по числу резидентских разрешений в Аргентине

Начиная с 2022 года 5,1 тыс. россиян стали резидентами Аргентины, и 2023 год стал рекордным по этому показателю. Основным способом получения ВНЖ остается «беременный туризм»

Прохожие на одной из улиц Буэнос-Айреса (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Сколько россиян переехало в Аргентину

Начиная с 2022 года и к началу 2024-го 5,1 тыс. россиян стали резидентами Аргентины. Соответствующие данные РБК предоставили в МВД республики. Максимальное количество видов на жительство россиянам было предоставлено в 2023 году — 3,7 тыс., в то время как в 2022 году — 919. В январе 2024-го резидентом Аргентины стал 501 гражданин России, притом что за весь 2020 год ВНЖ в республике получили 390 россиян, в 2021-м — 320.

Согласно последним данным Национального управления миграции (DNM), всего с 1 января 2022 года по июнь 2023 года в Аргентину въехали 34,7 тыс. граждан России. Максимум пришелся на четвертый квартал 2022 года. Как отмечает ведомство, почти 74% въехавших за этот период покинули страну (25,7 тыс.).

В МВД республики пояснили, что в эту статистику включены въезжающие по всем основаниям, а не только с целью миграции. «Прежде всего надо понимать, что в эту статистику включаются иные категории, например туристы. Стоит учитывать, что в Аргентину можно въехать в качестве туриста, а затем оформить смену миграционного статуса. Согласно официальным данным от Национального управления миграции (DNM), с 2022-го по настоящий момент в республику [с целью миграции] въехало более 11 тыс. россиян», — заявила РБК представитель пресс-службы МВД Аргентины Виктория Бруса.

В соответствии с предоставленными DNM данными, в 2020 году в республику именно с целью миграции въехал 191 гражданин России, в 2021-м — 199, в 2022-м — 2,1 тыс., в 2023-м — 8.4 тыс. В 2024 году, по актуальным подсчетам, в Аргентину въехали еще 470 россиян с этой целью.

Аргентина считается одной из самых простых с точки зрения миграционных процедур стран. Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Туристы не обязаны покидать страну, чтобы начать процедуру смены миграционного статуса. После подачи документов претендент на ВНЖ получает так называемый прекариа (исп. Residencia Precaria), то есть временное разрешение на проживание в стране. Его нужно обновлять каждые два месяца. Претендовать на гражданство можно уже через два года пребывания в республике. При этом у родителей ребенка, родившегося в Аргентине, есть право на упрощенную процедуру получения паспорта — не нужно ждать два года для подачи заявления о получении гражданства. Паспорт республики дает право на безвизовые поездки в 170 стран мира, включая ЕС, Великобританию, Японию и Новую Зеландию. Кроме того, его обладатели, как правило, получают туристическую визу в США сразу на 10 лет.

В связи с существенным ростом релокантов из России сроки предоставления ВНЖ затягиваются, однако среднее число выдаваемых разрешений растет. Согласно данным, предоставленным МВД Аргентины РБК, январский показатель по предоставлению ВНЖ россиянам (501 чел.) стал максимальным за последние годы: в 2022 году статус резидента в среднем в месяц получали от 50 до 150 россиян, в 2023-м — от 201 до 459. В 2021 году максимально в месяц ВНЖ получали 43 россиянина, в 2020-м — 126.

Как легализуются россияне

В связи с тем, что национальное законодательство позволяет получить гражданство Аргентины вскоре после рождения ребенка на ее территории, широко распространен «беременный туризм» в эту страну. За 2022 год в республику въехали 10,5 тыс. беременных россиянок. В начале 2023 года в Буэнос-Айресе обратили внимание на это и усилили контроль на границе. 10 февраля шести беременным россиянкам отказали во въезде, поскольку они не смогли объяснить цель поездки (тогда рейсом Ethiopian Airlines в Аргентину прибыли сразу 33 гражданки России на поздних сроках беременности). Позже по решению суда беременным россиянкам все-таки разрешили въезд.

Примерно тогда же DNM опросило 350 беременных россиянок, которые въехали в страну в последние месяцы, и пришло к выводу, что «мафиозные организации» предлагают беременным иностранкам платный пакет услуг, который упрощает получение гражданства Аргентины после рождения ребенка. Страна принимает мигрантов, которые хотят жить в ней, но желающие получить гражданство с помощью «родильного туризма» преследуют другие цели, заявила, комментируя эти результаты, глава ведомства Флоренсия Кариньяно.

В тот же период в республике начали приостанавливать и отменять действие ВНЖ у россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в стране. Позже аргентинская газета La Nacion сообщила, что инициаторами проверки выступили США. По данным издания, Министерство внутренней безопасности США (DHS) запросило у Буэнос-Айреса информацию о результатах расследования случаев массового приезда в страну беременных россиянок для выяснения их настоящих мотивов.

Но «беременный туризм» в Аргентину продолжается, этот способ легализации остается наиболее простым.

Согласно миграционному законодательству Аргентины, существует 13 категорий претендентов для получения ВНЖ. Среди них: категория «рантье» (исп. rentista) — подразумевает подтверждение постоянного дохода за границей;

иностранные пенсионеры;

приезжающие на учебу;

беженцы, а также приезжающие с религиозными целями, в целях осуществления научной деятельности, воссоединения с семьей, лечения и др.

Чтобы получить ВНЖ по категории «рантье», претенденту необходимо предоставить в миграционную службу Аргентины подтверждение своих ежемесячных доходов за границей на сумму, превышающую пять аргентинских МРОТ. В июне 2023 года DNM обновило требования: стало необходимо показать $24 тыс. дохода в год на каждого члена семьи, и, например, семья из четырех человек должна была положить около $100 тыс. на счет в аргентинском банке. Однако, как выяснило издание Clarin, на практике это невозможно, поскольку ни один банк в стране не открыл бы счет нерезиденту и не позволил положить на него такую сумму. После того как россияне провели акцию протеста у здания DNM, требования были пересмотрены. И в октябре 2023 года ведомство опубликовало новые правила, которые вступили в силу с ноября, — семейная пара должна держать на счету около $2 тыс. в месяц. При этом в конце февраля 2024-го правительство Аргентины увеличило МРОТ до эквивалента $202.8 (в декабре 2023 года МРОТ составлял $156).

Россиянка Мария переехала, будучи беременной, из Москвы в Буэнос-Айрес в июле 2023 года. В разговоре с РБК она отметила, что в последнее время подход к претендентам на ВНЖ и ПМЖ ужесточился. «Если раньше ВНЖ по категории «рантье» выдавался без всяких «но», то сегодня получить его крайне сложно. Претенденты на эту категорию даже судятся с властями. Получение визы на обучение тоже стала более сложным. Расширился список требований к учебным заведениям и программам. Зато родители аргентинца стали получать статус резидентов быстрее, время ожидания сократилось», — рассказала Мария. После рождения ребенка они с супругом получили документ об удостоверении личности (DNI) со статусом резидентов за месяц.

Однако период ожидания был непростым, добавляет она. «Нет четких сроков рассмотрения заявления, нельзя планировать свое время и уж тем более покидать страну, так как могут вызвать для уточнения данных или повторной сдачи отпечатков. DNI могут аннулировать в любой момент, если человек покинул страну. Таких случаев становится все больше, поэтому просто приехать, родить и уехать с документами не получится. Хотя это незаконно, но приезжать и судиться будет далеко не каждый», — заключает Мария.

Россиянка Екатерина также переехала в Буэнос-Айрес с супругом. В феврале 2023 года у них родился ребенок (гражданин Аргентины), а уже в апреле 2023 года они сами подали запрос на получение гражданства, но не стали дожидаться получения ВНЖ. «До нас так и не дошла очередь, мы решили ожидать в России. Получение паспорта никак не связано с получением статуса резидента. Это два независимых документа. В любом случае DNI обновляют после того, как претендент на гражданство получает паспорт», — пояснила она в разговоре с РБК.

Наталья из Белоруссии переехала в Буэнос-Айрес из Минска осенью 2023 года по рабочему контракту. «Я ожидаю свой ВНЖ уже два месяца. Этот вопрос решаю в свободное время и не спешу, поэтому срок затягивается. Миграционное законодательство в целом мягкое, депортация точно не грозит», — рассказала она РБК, отметив, что планирует подавать документы на получение гражданства через два года.

Что изменилось при новом президенте

После того как в декабре 2023-го новым президентом Аргентины стал либертарианец Хавьер Милей, власти начали программу экономической «шоковой терапии». Министр экономики Луис Капуто объявил о девальвации курса песо к доллару на 50% с целью стимулирования экспортеров и о сокращении государственных субсидий на энергоносители и транспорт. К реформам Милея в аргентинском обществе относятся двояко — часть населения уверена, что он спасет страну от очередного рекорда по инфляции, другая смотрит на предложенные меры со скепсисом.

Хотя в январе 2024 года в Аргентине впервые за десятилетия был зафиксирован бюджетный профицит, месячная инфляция составила 20,6%. При этом уровень бедности в январе достиг 57,4%, что является самым высоким показателем как минимум за 20 лет. Согласно докладу экономического университета Pontificia Universidad Católica, к этому привела девальвация песо и вызванный ею рост цен. На сегодняшний день по всей Аргентине бедными считаются по меньшей мере 27 млн человек, а еще 9 млн живут в крайней нищете (при общем населении 47,3 млн).

Опрошенные РБК релоканты так описывают ситуацию с ценами. «Жить в Аргентине при Милее стало очень дорого. 1 кг куриной грудки теперь обходится примерно в 700 руб. вместо 300 руб., бананы — в 300 руб. за 1 кг вместо 100 руб. раньше. Детское питание три месяца назад стоило около 1,3 тыс. рублей, сейчас уже 2 тыс. руб. Об одежде и технике даже говорить не стоит», — рассказывает Мария. Наталья согласна: «Цены выросли. Подорожали продукты, вещи, техника. Нет ощущения глубокого кризиса, но и ожидания значительных перемен тоже. Аргентинцы продолжают жить привычной жизнью. При этом общество поделилось на тех, кто верит в лучшее, и тех, кто уже не доверяет любому правительству».

Издание La Nacion в своей статье про адаптацию российских релокантов в Аргентине называет главные вызовы для них — неопределенный миграционный статус и препятствия для открытия банковского счета. В статье приводятся истории россиян, которым удалось заняться в аргентинской столице бизнесом — открыть салоны красоты и кофейни, где они предлагают привычные для москвичей раф и сырники. Журналисты La Nacion отмечают: хотя этому явлению еще сложно дать название, «спустя два года сосуществование с русскими в Буэнос-Айресе становится реальностью».

Как бы то ни было, принципиальных изменений в миграционной политике новые власти не планируют. Милей считает, что открытые границы и миграция могут принести пользу национальной экономике, если следовать правилам свободного рынка. В частности, по его мнению, приоритет надо отдавать мигрантам, относящимся к квалифицированной рабочей силе.