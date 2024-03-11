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Военная операция на Украине ,  
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Китай заявил о готовности работать с Германией для мира на Украине

Спецпредставитель Китая заявил о готовности работать с ФРГ для мира на Украине
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Военная операция на Украине

Власти Китая готовы сотрудничать с Германией, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия на Украине. Об этом заявил специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече со статс-секретарем МИД Германии Томасом Баггером.

«Китай готов сотрудничать с Германией, чтобы совместно поддерживать своевременное проведение мирной конференции с равноправным участием всех сторон, дабы как можно скорее проложить путь для прекращения огня и боевых действий», — сказал Ли Хуэй, передает МИД Китая.

Обе стороны обменялись «откровенными и глубокими мнениями» о китайско-немецких отношениях, украинском кризисе, процессе мирных переговоров и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Спецпредставитель КНР подчеркнул, конфликт на Украине и угроза его эскалации не соответствуют общим интересам обширного международного сообщества, в том числе Китая и Германии.

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Баггер, в свою очередь, поблагодарил Китай за «позитивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса». Он также заявил, что между Германией и КНР сложился консенсус по текущей ситуации на Украине. «Готов продолжать поддерживать связь с Китаем по этому вопросу», — сказал статс-секретарь.

Ли Хуэй со 2 марта совершает серию визитов в европейские страны с целью содействия урегулированию кризиса на Украине. Он уже посетил Россию, Бельгию, Украину и Польшу. Одной из целей представителя КНР также было продвижение мирного плана по Украине, который Китай представил в феврале 2023 года.

Китайский план состоит из 12 пунктов. В нем предлагается, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны и прекратить огонь. Украина и страны Запада восприняли план скептически. Президент России Владимир Путин допустил, что инициатива могла бы лечь в основу мира на Украине.

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Теги
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