В Кремле ответили, безопасно ли Путину было есть в Ставрополье

Владимир Путин (второй слева) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Безопасность президента России Владимира Путина надежно обеспечена, это касается и приемов пищи во время рабочих поездок. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии журналисту, автору программы «Москва. Кремль Путин» на телеканале «Россия-1» Павлу Зарубину.

«Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства», — сказал Песков в ответ на вопрос, не опасно ли президенту принимать пищу во время рабочих поездок.

Путин во время визита в Ставропольский край 5 марта встретился с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». Президент пообщался с сотрудниками предприятия за обедом, где главе государства предложили суп, картофельное пюре и овощи, выращенные в местных теплицах.

В ходе этой поездки Путин также провел встречу с представителями агропромышленного комплекса России, заслушал доклад губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и по видеосвязи поучаствовал в открытии производственных предприятий в Ленинградской и Белгородской областях, а также в Республике Мордовия.

После Ставрополя Путин посетил Сочи, где встретился с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Затем президент приехал в Краснодар. Там он посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище и провел встречу с губернатором Вениамином Кодратьевым.