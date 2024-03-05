Путин прилетел в Ставрополь
Президент России Владимир Путин прибыл в Ставрополь, передает ТАСС.
Визит президента посвящен развитию в регионе сельского хозяйства. Он посетит тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», где проведет встречу с работниками предприятия.
Кроме того, Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых индустриальных объектов в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии. В заключение он встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
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