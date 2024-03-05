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Политика ,  
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Путину на Ставрополье показали прототип собирающего томаты робота

Путину на Ставрополье показали прототип собирающего томаты робота
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину в ходе поездки в Ставропольский край продемонстрировали прототип автоматического комбайна, который собирает томаты. Об этом сообщили «РИА Новости».

Машина работает на территории тепличного комплекса «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» в поселке Солнечнодольск. Роботизированный комбайн находит спелые томаты, срезает и кладет в корзину.

Во время встречи с работниками комплекса Путин также отметил необходимость увеличить объем производства томатов в России, чтобы не просить дружественные страны об импорте.

«<...> Нужно тогда будет обеспечить рост предложения на рынке, чтобы нам не просить наших друзей из Турции, как по некоторым другим видам, или из других стран срочно нам поставить ту или иную продукцию», — сказал он.

Сотрудники предприятия, которое является одним из крупнейших тепличных хозяйств закрытого грунта в стране, предложили Путину создать в регионе фестиваль томатов, чтобы увеличить потребление овощей.

Президент назвал идею замечательной и предложил региональному руководству изучить ее.

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До 2015 года крупнейшим поставщиком помидоров в Россию была Турция. В конце года Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении Анкары, в том числе об эмбарго на поставки турецких помидоров. Санкции ввели из-за сбитого турецкими ВВС российского Су-24 на границе с Сирией.

В 2017 году поставки возобновились в рамках квоты — не более 50 тыс. т томатов в год.

«Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», — сказал тогда президент.

Позднее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили обсуждать вопрос об импорте турецких помидоров, в дальнейшем квота на ввоз продукции повышалась.

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Владимир Путин томаты сельское хозяйство Турция Ставропольский край
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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