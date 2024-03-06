Путин назвал фундамент российского бытия и главную несправедливость мира
Традиционные ценности — фундамент российского бытия, а главной несправедливостью современного мироустройства является отсутствие равных условий для всех людей, заявил в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Кремля.
По словам президента, традиционные ценности — это нечто такое, что «нас всех роднит между собой».
«Мы все равны с момента нашего рождения... Вопрос, растем ли мы и развиваемся ли в равных условиях. Ответ, к сожалению, нет. Равных условий в мире для всех не существует. Это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», — отметил глава государства.
В своем выступлении Путин также упомянул, что мужское и женское начала естественны для человека и все рождаются «благодаря маме и папе». «Другого способа не существует, даже при современных технологиях», — указал президент.
Обращаясь к участникам фестиваля, он также предложил поздравить присутствующих девушек с предстоящим Международным женским днем.
Путин неоднократно заявлял о необходимости придерживаться традиционных ценностей, в том числе для молодых людей. Глава государства называл традиционные ценности залогом развития, они «дороги и крайне значимы» для российского общества.
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