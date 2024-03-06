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Политика ,  
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Путин назвал фундамент российского бытия и главную несправедливость мира

Президент Владимир Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия
Путин назвал традиционные ценности основой бытия и тем, что «нас всех роднит между собой». По его словам, несправедливостью является отсутствие равных условий для всех людей, которые равны с момента рождения
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Традиционные ценности — фундамент российского бытия, а главной несправедливостью современного мироустройства является отсутствие равных условий для всех людей, заявил в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам президента, традиционные ценности — это нечто такое, что «нас всех роднит между собой».

«Мы все равны с момента нашего рождения... Вопрос, растем ли мы и развиваемся ли в равных условиях. Ответ, к сожалению, нет. Равных условий в мире для всех не существует. Это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», — отметил глава государства.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В своем выступлении Путин также упомянул, что мужское и женское начала естественны для человека и все рождаются «благодаря маме и папе». «Другого способа не существует, даже при современных технологиях», — указал президент.

Обращаясь к участникам фестиваля, он также предложил поздравить присутствующих девушек с предстоящим Международным женским днем.

Путин неоднократно заявлял о необходимости придерживаться традиционных ценностей, в том числе для молодых людей. Глава государства называл традиционные ценности залогом развития, они «дороги и крайне значимы» для российского общества.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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