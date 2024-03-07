Путин прилетел в Краснодар
Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар.
Он посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище и недавно построенный Дворец самбо и встретился с выпускниками этого учебного заведения, сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, Путин проведет встречу с губернатором Вениамином Кодратьевым, в рамках которой обсудит социально-экономическую ситуацию в регионе.
Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал видео, на котором Путин садится за штурвал авиатренажера в летном училище.
5 марта президент побывал на Ставрополье. В рамках рабочей поездки он посетил тепличный комплекс компании «Солнечный дар», входящий в агропромышленный холдинг «ЭКО-культура». Там ему, в частности, показали прототип автоматического комбайна для сбора томатов. Кроме того, Путин провел встречу с работниками предприятия.
Президент также поучаствовал по видеосвязи в открытии трех предприятий АПК. Новые заводы были введены в эксплуатацию в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии. В завершение визита Путин встретился с губернатором региона Владимиром Владимировым.
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