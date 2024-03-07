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Политика ,  
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Путин прилетел в Краснодар

Владимир Путин прибыл с визитом в Краснодар
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар.

Он посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище и недавно построенный Дворец самбо и встретился с выпускниками этого учебного заведения, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин проведет встречу с губернатором Вениамином Кодратьевым, в рамках которой обсудит социально-экономическую ситуацию в регионе.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал видео, на котором Путин садится за штурвал авиатренажера в летном училище.

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5 марта президент побывал на Ставрополье. В рамках рабочей поездки он посетил тепличный комплекс компании «Солнечный дар», входящий в агропромышленный холдинг «ЭКО-культура». Там ему, в частности, показали прототип автоматического комбайна для сбора томатов. Кроме того, Путин провел встречу с работниками предприятия.

Президент также поучаствовал по видеосвязи в открытии трех предприятий АПК. Новые заводы были введены в эксплуатацию в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии. В завершение визита Путин встретился с губернатором региона Владимиром Владимировым.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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