Сенатор Ли призвал США выйти из НАТО в случае ввода войск на Украину
Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину. Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative.
«Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО», — написал Ли.
НАТО основали в 1949 году. Тогда членами альянса стали 12 стран, со временем их количество выросло до 32. В декабре 2023 года конгресс США принял закон, запрещающий американскому президенту выводить страну из НАТО без согласия законодателей.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления после саммита по поддержке Украины в Париже 26 февраля не исключил отправку войск на Украину. При этом он отметил, что пока консенсуса по этому вопросу нет.
Ряд стран, включая Германию и Великобританию, а также генеральный секретарь НАТО объявили, что не имеют подобных планов. Некоторые государства при этом выступали за обсуждение такой возможности; в частности, президент Чехии Петр Павел, в 2015-2018 годах занимавший пост председателя Военного комитета Североатлантического альянса, высказался за «новые пути» в помощи Киеву.
По данным Politico, Франция создает альянс стран, готовых к потенциальной отправке войск на Украину. Идею Парижа поддержали главы МИД стран Балтии, инициативу также высоко оценил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорвский.
В Кремле заявили, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Вместе с тем глава российского МИДа Сергей Лавров рассказывал, что на Украине уже есть кадровые британские и французские военнослужащие.
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