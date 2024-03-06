WSJ узнал о решении Хейли выйти из президентской кампании

Никки Хейли (Фото: Callaghan O'Hare / File Photo / Reuters)

Экс-постпред США при ООН и кандидат на выдвижение на пост президента от Республиканской партии Никки Хейли объявит о приостановке своей кампании 6 марта, сообщают The Hill и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным обоих изданий и телеканала, Хейли выступит с обращением в 10:00 по североамериканскому восточному стандартному времени (18:00 мск).

Как сообщает The Wall Street Journal, Хейли не намерена поддерживать своего соперника, экс-президента США Дональда Трампа открыто. Вместо этого она призовет Трампа «попытаться заслужить» поддержку своих сторонников, пишет издание.

The Hill отмечает, что решение Хейли практически гарантирует Трампу выдвижение его кандидатуры от Республиканской партии, поскольку гонка де-факто велась между ними двумя.

В «супервторник» 5 марта в 15 американских штатах прошли кокусы и праймериз республиканцев. По их итогам Хейли одержала победу только в одном — в Вермонте. В общей сложности она победила в двух регионах, включая округ Колумбия, где расположена столица страны Вашингтон.

По данным Fox News, Трамп одержал победу на кокусах и праймериз республиканцев в 19 штатах. Свое лидерство по итогам «супервторника» экс-президент назвал воодушевляющим.

Трамп в США проходит по четырем уголовным делам, одно из которых связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Ранее его отстранили от участия в праймериз в нескольких штатах: судьи обосновывали решение положениями 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает лицам, участвующим в мятеже, занимать государственные должности. Трампа обвиняли в причастности к штурму Капитолия, который он впоследствии осудил.

Верховный суд США 4 марта постановил, что Трампа ошибочно отстранили от участия в праймериз в Колорадо, и признал за ним право баллотироваться на пост президента. В решении суда говорилось, что исключать граждан из списка кандидатов на выборах может только конгресс.

Трамп назвал постановление «большой победой для Америки». Выдвинутые против себя обвинения он называет попыткой вмешаться в выборы.